Législatives 2022 EN DIRECT : Gérald Darmanin annonce sa candidature dans le Nord...

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

« Ça va être une bataille titanesque parce que j’entends ce qui peut se dire, j’entends les colères qui peuvent être provoquées notamment sur la répartition des circonscriptions », a lâché le porte-parole du PS Pierre Jouvet, négociateur en chef de l’accord, sur France Info. Cependant, Pierre Jouvet intime aux membres du Conseil national : « Ne tournez pas le dos à ce rassemblement et au peuple de gauche qui nous attend, et qui croit qu’enfin nous nous sommes réconciliés pour avancer ensemble, pour changer la vie des gens. »

Le premier secrétaire Olivier Faure et ses lieutenants se sont épuisés à négocier, jour et nuit depuis une semaine, un accord avec LFI permettant d’être en situation de sauver la plupart de leurs députés sortants. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Le vote de ce texte à partir de 19 heures au Conseil national, organisé en visioconférence et en présentiel au siège d’Ivry-sur-Seine, leur promet quelques sueurs froides.

Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live de la rédaction de 20 Minutes consacré aux élections législatives 2022. Au programme : toutes les news sur les tractations entre les partis, les candidats déclarés, les programmes et les petits tacles bien sentis (ou pas). Pour ne rien louper de ces nouvelles échéances électorales (et du Conseil national du PS qui doit décider ou non ce jeudi de ratifier l’accord avec LFI), restez connectés avec nous jusqu’au 19 juin !