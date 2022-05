Une candidature qui ne passe pas chez une partie des Républicains. Alors que la commission nationale d’investiture a validé la candidature de l’ex-adjoint d'Alain Juppé, Pierre de Gaëtan Njikam, dans la 1re circonscription de la Gironde (Bordeaux Nord) pour les prochaines législatives, Benoit Rautureau, président de la fédération des Républicains du département, indique ce mercredi « refuser de valider cette investiture et d’y associer [son] nom ».

Cette investiture s’est réalisée « sans que j’ai été informé ou consulté » s’indigne le président de la fédération, précisant qu’il s’agit d’une proposition « faite de leur propre initiative par MM. Dovichi [secrétaire général LR en Gironde] et Florian [président du groupe d’opposition au conseil municipal Bordeaux Ensemble] ». Nicolas Florian devait être candidat sur cette première circonscription, avant que l’ancien maire de Bordeaux ne renonce et propose à sa place Pierre de Gaëtan Njikam.

« Petits arrangements entre amis »

C’est là qu’il y a un hic pour Benoit Rautureau qui, « au-delà de l’estime [qu’il peut] avoir à titre personnel pour M. Njikam » n’oublie pas « les problèmes qui ont émaillé les dernières élections internes. » Candidat à la présidence de la fédération contre Benoit Rautureau, Pierre de Gaëtan Njikam avait été soupçonné de « bourrage d’urnes » en avril 2021, quand une vague suspecte de 200 adhérents avait rejoint d’un coup ou presque les rangs de LR, pour soutenir sa propre candidature…

« Je ne pense pas que cette investiture soit de nature à crédibiliser notre action et notre refondation, poursuit Benoit Rautureau. Je rejette formellement la politique des calculs à courte vue et des petits arrangements entre amis qui nous a conduits depuis de nombreuses années dans l’abîme dans laquelle nous sommes aujourd’hui et que certains tentent de faire perdurer. J’appelle de mes vœux une autre façon de faire de la politique… » Une autre façon, avec d’autres personnes. Benoit Rautureau ajoute en effet avoir demandé « au Président Christian Jacob de bien vouloir nommer Christophe Duprat [maire de Saint-Aubin-de-Médoc] comme nouveau secrétaire départemental afin d’engager notre refondation sur des bases saines et partagées ».

Thomas Cazenave candidat pour la majorité présidentielle

Le candidat LR dans la première circonscription devrait trouver sur sa route le LREM Thomas Cazenave pour la majorité présidentielle, celui qui avait fait alliance, sans succès, avec… Nicolas Florian lors du deuxième tour des dernières municipales à Bordeaux. La sortante Dominique David a en effet décidé de ne pas se représenter après son premier mandat.

#legislatives2022 | Ne souhaitant pas se représenter, @DominiqueDavid_ m’a demandé de prendre le relais. Je la remercie de sa confiance et suis prêt aujourd’hui à porter ma candidature à l’investiture pour représenter la circonscription 1 de Gironde.https://t.co/RXxsCEqOSu — Thomas Cazenave (@T_Cazenave) April 27, 2022

Si certains estiment qu’elle a été « débranchée » pour offrir un point de chute à Thomas Cazenave, elle assure qu’elle n’est pas « téléguidée » et plaide pour le renouvellement.