Le second tour de l’élection présidentielle était à peine terminé que les grandes forces politiques du pays étaient déjà tournées vers les législatives des 12 et 19 juin prochains. Dans le Rhône, à un mois du scrutin, tous les regards sont braqués sur Vénissieux et la 14e circonscription. Si la commune du sud-est lyonnais attire particulièrement l’attention, c’est parce que certains partis politiques ont décidé d’y présenter des figures médiatiques. Et parce que d’autres, comme le PCF, n’ont pas l’intention de se laisser faire.

Les alliances nationales nouées entre LFI et tous les autres partis de gauche ne ravissent pas tout le monde. Loin s’en faut. La décision ne passe pas du côté des communistes de Vénissieux, dont la candidate pour les législatives, Michèle Picard, est déclarée depuis janvier. La section locale du PCF déplore « une décision prise à Paris », sans concertation avec les acteurs locaux, et réaffirme que « la candidate la plus sûre pour battre le représentant de Macron est Michèle Picard, candidate légitime, issue du terrain ». Dénonçant ainsi les parachutages des autres candidats. L’alliance, à peine conclue, est déjà chamboulée.

Candidat « anti-flic » face à candidat « pro-flic »

La France Insoumise a mis le feu aux poudres en investissant le journaliste militant Taha Bouhafs, avant même les accords obtenus récemment avec les autres partis. Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir toute la classe politique, reprochant au jeune homme de 25 ans ses positions jugées « anti-flic » et ses récents déboires avec la justice. A cet instant déjà, les représentants du Parti communiste avaient émis des interrogations sur ce parachutage qui vient faire de l’ombre à la candidature de Michèle Picard, maire PCF de Vénissieux.

« Si ce choix est confirmé, cela veut dire que LFI est prêt à ne pas jouer la gagne », regrette son directeur de campagne, Serge Truscello. Il regrette surtout les méthodes employées par le parti de Jean-Luc Mélenchon. « En 2017 déjà, les militants insoumis de Vénissieux, eux-mêmes, avaient demandé qu’il n’y ait pas de candidat en face de Michèle Picard. Les responsables nationaux n’avaient pas écouté, ce n’est pas nouveau chez eux », fustige-t-il.

En réponse aux Insoumis, Reconquête, le parti d’Eric Zemmour, est entré dans la danse en nommant Bruno Attal candidat pour la 14e circonscription. Une autre figure médiatique, « pro-flic », policier et secrétaire national du syndicat France Police-Policiers en Colère, habitué du plateau de l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Plateau sur lequel il a déjà eu à faire à Taha Bouhafs. Les passes d’armes entre les deux candidats n’ont pas tardé à faire leur apparition sur les réseaux sociaux.

Cet agent de l’état qui parle de grand remplacement et qui stigmatise les musulmans et les français d’origine maghrébine ne gagnera que 2 choses:



1 plainte en justice.

1 raclée électorale le 12 juin.



Je défendrai l’honneur des habitants de Venissieux, de St-Priest et de St-Fons https://t.co/c5a6iyy6jl — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) May 3, 2022

« Ce sont des candidatures folkloriques »

Face à toute cette agitation, reste à savoir qui sera le candidat de la majorité présidentielle. Yves Blein, député sortant LREM, observe la situation avec désolation. « Ces candidatures sont folkloriques mais pas sérieuses. Ils sont en décalage complet avec les valeurs de la République », assène-t-il au sujet de Taha Bouhafs et de Bruno Attal. Quant à lui, il déclare « ne pas avoir pris sa décision » pour briguer un second mandat.

Contactée par 20 Minutes Lyon, la France Insoumise n’a pas répondu à nos sollicitations.