Législatives 2022 EN DIRECT : Compromis entre PS et LFI sur les circonscriptions...

9h15 : Quel locataire à Matignon ?

Une femme à Matignon ? Au profil « techno » ou politique ? Une seule certitude, Emmanuel Macron prend son temps pour désigner son prochain Premier ministre, avec plusieurs équations possibles à l’orée de son second quinquennat. Le futur chef du gouvernement sera « attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive », a-t-il seulement esquissé. Et il devra s’attaquer à une fracture sociale de plus en plus béante, un électeur sur deux ayant opté pour les extrêmes au premier tour de la présidentielle. Pour en savoir plus, c'est avec notre journaliste politique Rachel Garrat-Valcarcel.