Samedi, le comité départemental du parti Les Républicains (LR) des Alpes-Maritimes s’est réuni pour désigner les investitures qu’il apportait pour les élections législatives, sous la présidence d’Eric Ciotti et Michèle Tabarot. Les 12 et 19 juin prochains, neuf députés seront à élire, sur 577 au total, dans le département. En 2017, six avaient été élus sous l’étiquette LR, trois sous La République en marche (LREM). Cinq ans après, quels ont été les projets portés par les représentants locaux à l’Assemblée nationale ? Qui était « bon » ou « mauvais » élèves ? Qui se représentent et qui laissent sa place ? On fait le point.

Celles et ceux qui souhaitent repartir pour un nouveau mandat

Depuis plusieurs semaines, les investitures LR étaient en suspens dans les Alpes-Maritimes, en attendant la décision de Marine Brenier. Vendredi, la députée sortante de la 5e circonscription a officialisé son départ de son parti (LR) pour rejoindre Horizons, le parti d’Edouard Philippe. Ainsi, samedi, Eric Ciotti a présenté les soutiens LR pour ces élections.

Le comité départemental Les Républicains des Alpes-Maritimes réuni cet après midi à apporté son soutien à neuf candidats de convictions, de valeurs et de fidélité. pic.twitter.com/NuNPmvhIZa — Eric Ciotti (@ECiotti) April 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans la 1re circonscription, le conseiller départemental, se représente. Les députés Laurence Trastour-Isnart, Eric Pauget, Michèle Tabarot, respectivement élus des 6, 7 et 9e circonscriptions en 2017, sont également candidats et investis par le parti LR.

Dans la 8e circonscription, qui comprend Cannes, Bernard Brochand, député (LR) depuis vingt ans et doyen de l’Assemblée nationale à 83 ans, laisse sa place à Alexandra Martin (LR) qui a officialisé le début de sa campagne samedi.

Pour les candidats LREM, tous ne sont pas encore déclarés officiellement, attendant les instructions du parti. Marine Brenier (ex-LR) a tout de même déclaré : « Si les électeurs de la 5e circonscription me renouvellent leur confiance, j’apporterai ma contribution pour accompagner les réformes dont la France a besoin. »

Loïc Dombreval (LREM), député de la 2e circonscription, interrogé sur France Bleu Azur ce week-end, a nuancé son propos : « Je suis candidat à l’investiture de la majorité présidentielle ». Dans la 3e circonscription, c’est un duel de la majorité présidentielle qui est annoncé. Le député sortant Cédric Roussel est candidat pour une réélection tandis que Philippe Pradal, vice-président de la métropole de Nice délégué aux Finances, a annoncé jeudi sa candidature.

Seule Alexandra Valetta-Ardisson, élue dans la 4e circonscription, ne s’est pas officiellement exprimée sur la question récemment. En février, elle répondait à la question à la radio locale : « Je ferai ce que je pense être le mieux le moment venu, mais pour le moment, je continue à travailler. »

Les fortes propositions de lois portées par les élus locaux

Dans les projets médiatisés qui ont été portés à l’Assemblée nationale, plusieurs l’étaient par ces élus des Alpes-Maritimes. Notamment, la proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale en 2021, dont le rapporteur était Loïc Dombreval. Ce dernier a proposé cinq lois écrites, ce qui le place dans les 150 les plus actifs d’après le site nosdeputes.fr.

Sur le thème de la protection des animaux, Eric Pauget, a proposé d’interdire la corrida en France en février 2021. Quatre mois plus tard, il a proposé une loi visant à « faire payer aux détenus une partie de leurs frais d’incarcération ». D’une manière générale, c’est lui, le « champion » des amendements proposés (290) suivi d’Eric Ciotti (201).

Le député de la 1re circonscription a surtout fait parler de lui sur des questions de laïcité, un des mots qui fait partie de son champ lexical dans l’hémicycle, d’après le site. En février 2019, il a fait voter un amendement visant à installer les drapeaux français et européen, l’hymne national et la devise française dans toutes les classes de chaque école.

Représentant la 5e circonscription, Marine Brenier a elle aussi proposé plusieurs lois dont les sujets sont très discutés, comme la loi sur la fin de vie, se heurtant parfois aux amendements de son groupe. En avril 2021, son texte était examiné par l’Assemblée nationale mais 3.000 amendements, dont 2.300 d’élus LR, avaient été déposés compromettent l’adoption du texte. Elle s’est également engagée sur les questions de violences au sein du couple. En septembre 2019, elle a déposé une proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour violences conjugales.

Dans un tout autre domaine, Cédric Roussel était corapporteur de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Le texte a été adopté le 9 février 2022 par l’Assemblée nationale en lecture définitive.

Le doyen des députés a aussi été le plus absent

Sur le site nosdeputes.fr, créé par des citoyens et qui « cherche à mettre en valeur l’activité parlementaire des députés », il est indiqué que toutes les données ne sont pas à jour car elles ne sont plus publiées par l’Assemblée nationale depuis avril 2021, comme les présences aux réunions de commission.

En s’appuyant sur les autres statistiques, les députés « bons élèves », grâce à leurs « semaines d’activités », plus de 20 sur les dix derniers mois, sont Eric Pauget (23) et Laurence Trastour-Isnart (23). Le site relève 18 semaines d’activités pour Cédric Roussel, 17 pour Eric Ciotti et Marine Brenier, 13 pour Loïc Dombreval.

Dans les « moins bons », Michèle Tabarot (11) et Alexandra Valetta-Ardisson. Le « pire » est le député sortant de la 8e circonscription avec 0 semaine d’activité. L’ancien maire LR de Cannes, Bernard Brochand, 83 ans, n’a d’ailleurs proposé aucun amendement, n’a produit aucun rapport et n’est jamais intervenu. Il a tout de même fait deux propositions de loi écrites, cosigné 51 propositions et soumis 17 questions écrites au gouvernement. Ce qui le place dans les 150 députés les plus actifs pour ces catégories.