Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a annoncé vendredi être candidat à sa réélection aux législatives dans le Nord, plaidant pour le rassemblement à gauche dès le premier tour en vue d’une nouvelle majorité à l’Assemblée nationale.

« Ces élections sont déterminantes » car « ce sera l’occasion d’élire une nouvelle majorité à l’Assemblée nationale qui répondra elle à vos attentes », a déclaré Roussel, dans un message vidéo posté sur son compte Facebook. « Dès le premier tour, unissons-nous, rassemblons-nous pour faire entendre notre voix », a-t-il ajouté.

L’ambition d’une « nouvelle majorité de gauche à l’Assemblée »

Emmanuel Macron « ne doit pas considérer son élection face à Marine Le Pen comme une victoire et un soutien à son programme, loin de là », écrit aussi dans un journal diffusé à partir de vendredi soir dans sa circonscription le chef de file des communistes, qui a obtenu 2,28 % au premier tour de la présidentielle.

Le député sortant assure vouloir continuer le combat depuis la 20e circonscription du Nord « dans le rassemblement le plus large (…) avec l’ambition qu’une nouvelle majorité de gauche à l’Assemblée nationale apporte des réponses fortes en matière de pouvoir d’achat, de retraite, de transition écologique, de santé, d’accès à l’école comme à l’ensemble des services publics ».

Négociations à gauche

D’intenses négociations se poursuivaient à gauche vendredi pour trouver un accord entre La France Insoumise et, notamment, le PS, EELV et le PCF en vue des législatives. « L’heure est grave car nous devons tout faire pour défendre notre pouvoir d’achat et empêcher toute forme de régression sociale telle que la retraite à 65 ans », insiste M. Roussel.

« Les résultats enregistrés en France, comme dans notre circonscription, montrent que les Français sont plus que jamais divisés, déchirés ou inquiets pour leur avenir et celui de leurs enfants » écrit-il également, alors que son fief de Saint-Amand-les-Eaux a placé Marine Le Pen en tête au premier tour de la présidentielle, à 28,24 %, devant le candidat communiste à 20,71 %.

En 2017, Fabien Roussel avait été élu député au second tour dans cette circonscription, avec 63,88 % des suffrages contre 36,12 % au candidat du Front national, Ludovic De Danne. Au premier tour, il n’avait devancé que d’1 % le candidat du FN, le candidat LREM, Daniel Zielinski, arrivant en 3e place (20,17 %).