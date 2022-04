Après des mois de campagne, le verdict est tombé dimanche : Emmanuel Macron a été réélu président de la République, avec 58,5 % face à Marine Le Pen. Sa réélection est très nette, mais son score est en retrait de plus de 7 points par rapport à 2017, où Emmanuel Macron faisait déjà face à Marine Le Pen. Désormais, la formation d’un nouveau gouvernement l’attend. C’est le premier point de ce 18e « Récap » présidentiel de 20 Minutes en vidéo.

Marine Le Pen est donc défaite mais avec 41,5 %, soit 13,2 millions de voix, la candidate d’extrême droite bat très largement tous les records de son camp. Elle qualifie d’ailleurs son résultat « d’éclatante victoire ». Tant que ça ? A y regarder de plus près Marine Le Pen fait un score médiocre, en dessous de la plupart des sondages et surtout compte tenu d’un contexte très favorable.

Enfin, la présidentielle terminée, tous les regards se tournent désormais vers les législatives. Les tractations sont lancées dans toutes les oppositions et notamment à gauche, où le week-end du 1er mai pourrait accoucher d’une grande alliance de la France insoumise au Parti socialiste en passant par Europe-Ecologie – Les Verts et le Parti communiste français. Les nuits seront courtes à gauche dans les prochains jours.