« La morale en politique interdit que stratégie et convictions divergent, fut-ce pour des motifs d’opportunité transitoire. C’est ce que j’appelle la vérité ». C’est avec une citation de Pierre Mendès France que la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, a décidé de s’exprimer ce vendredi matin sur les négociations entre son parti et celui des Insoumis en vue des prochaines législatives.

La socialiste n’a pas attendu la fin de ces échanges pour présenter jeudi les candidats du PS et de la société civile qui brigueront en juin prochain un mandat de député dans le département de Jean Jaurès.

Divergence de projets

Pour elle, il subsiste entre les deux formations des divergences de projet, que ce soit sur les éoliennes ou encore l’autoroute Toulouse-Castres. « Nos concitoyens attendent de notre part de la sincérité. Il faut donc dire avec honnêteté les moments où on peut porter un projet commun et ceux où on ne peut pas », a-t-elle expliqué au micro de France Bleu Occitanie, se refusant à être dans « la tambouille politique ». Si elle précise qu’en fonction de l’accord, « on prendra les décisions qui s’imposent ou pas », l’ancienne Secrétaire d’Etat de François Hollande n’a jamais caché ses griefs envers le leader des Insoumis.

A quelques jours du premier tour de la présidentielle, elle avait assuré au micro de Sud Radio que « le projet de Jean-Luc Mélenchon est dangereux ». Une critique qu’elle a formulée régulièrement au cours des dernières années, se refusant à un accord aux régionales avec LFI mais aussi EELV.