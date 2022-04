Dimanche dernier, plus de 35 millions de Français ont voté pour le second tour de l’élection présidentielle dont Emmanuel Macron est sorti vainqueur face à Marine le Pen. Un scrutin qui obéit à des règles très strictes pour en garantir la régularité. En la matière, c’est le Conseil constitutionnel qui fait la police grâce à des magistrats délégués qui se déplacent dans chaque bureau de vote pour vérifier que tout va bien. Evidemment, il y a parfois des couacs et cela aboutit généralement à l’annulation des suffrages dans le bureau concerné. 20 Minutes a compilé les manquements les plus insolites.

Sur les 35.096.478 de bulletins déposés dans les urnes, dimanche, par les électeurs français, le Conseil constitutionnel en a annulé 20.594 dans 40 communes selon un décompte effectué par 20 Minutes. Un pourcentage d’annulation de 0,06 % qui n’a influencé en rien le résultat du scrutin. Le cas dont on a le plus parlé concerne le bureau de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques, où Jean Lassalle, candidat malheureux au 1er tour, « a publiquement mis en scène, dans le bureau de vote, son abstention », selon le Conseil constitutionnel. Mais il y a des cas plus surprenants.

In nomine scrutin

A Cinzancourt, dans la Somme, la mairie avait installé le bureau de vote dans l’église du village. Pour glisser leur bulletin dans l’enveloppe, les électeurs devaient passer par le confessionnal qui faisait office d’isoloir. « Le déroulement du scrutin dans ce lieu de culte étant de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin », les 25 suffrages exprimés ont été annulés.

Flemme de rester

Le village de Guinecourt, dans le Pas-de-Calais, ne comptait que 15 inscrits. A la mi-journée, 13 d’entre eux avaient déjà fait leur devoir citoyen et le président du bureau de vote a pris la décision de remballer à 13 heures sans se soucier des deux électeurs qui manquaient à l’appel, ni de la procédure. « Le scrutin ne peut être clos avant 19 heures », a rappelé de magistrat du Conseil constitutionnel qui avait trouvé porte close. Même constat à Glux-en-Glenne, dans la Nièvre, où le seul bureau a été fermé à 18 heures.

Votez blanc

A Francheville, dans le Rhône, La Bauche, en Savoie et Saint-Paul-en-Chablais, en Haute-Savoie, les équipes des bureaux de vote avaient fait du zèle, mettant à disposition des électeurs trois bulletins différents alors qu’il n’y avait que deux candidats. En effet, outre les bulletins Emmanuel Macron et Marine le Pen, des bulletins blancs étaient proposés. Une « irrégularité de nature à influencer les électeurs » qui a abouti à l’annulation des suffrages.

Passage secret

A Saint-Lon-les-Mines, dans les Landes, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a fait une curieuse découverte en inspectant l’urne. Il a en effet constaté « qu’il était possible d’introduire dans l’urne des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue à cette fin ». Impossible de savoir s’il y a eu fraude alors, dans le doute, les 708 suffrages exprimés ont été annulés.

Bisous ciao

A Audincthun, dans le Pas-de-Calais, Besse, dans le Cantal, Grâce-Uzel, dans les Côtes-d’Armor, Montigny-sur-Loing et Meilleray, en Seine-et-Marne, les bureaux avaient tout simplement été désertés. Au moment où le magistrat du Conseil constitutionnel est venu faire son inspection, « aucun membre du bureau n’était présent » et les urnes étaient donc laissées sans surveillance.