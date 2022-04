Présidentielle 2022 EN DIRECT : Dernier Conseil des ministres pour le gouvernement Castex à 11 heures...

8h50 : Une clope et les internautes tombent amoureux de Clémence Guetté

La coordinatrice du programme de l’Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon a été filmée par l’équipe de Quotidien au QG de LFI alors qu’elle était tranquillement de se griller une petite indus' à la fenêtre. Rien d’exceptionnel et pourtant, de nombreux Français et Françaises ont visiblement un gros crush sur Clémence Guetté. Bonus, cette blonde à son bec la rendrait incroyablement sexy (Tabac Info Service en PLS…)

La vidéo de Quotidien (à 0 : 24) :

Qui s’est amusé à rebaptiser le siège de La France Insoumise ? 🧐

#Quotidien pic.twitter.com/F4ufxU82ZC — Quotidien (@Qofficiel) April 26, 2022

Les réactions pas du tout mesurées des internautes :

J’avoue les tweets sur Clémence Guetté me font rire ! La meuf est intelligente, cultivée, elle a du chien, elle est magnifique et en plus elle est de gauche. Une totale Queen! Nos insoumises ont du talent ❤️‍🔥

Je t’aime aussi @Clemence_Guette pic.twitter.com/koIpoKw1zi — Mick Novitch (@MickNovitch) April 27, 2022

Les insoumis : "Nous n'avons pas de chef"



Clémence Guetté :pic.twitter.com/Eq4vUH4rCS — Zargett (@Zargett) April 28, 2022