Un petit buzz en allant voter et une annulation. Le Conseil constitutionnel a validé ce mercredi la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle dimanche dernier. Mais tous les votes ne sont pas validés, notamment ceux de la commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), dans laquelle Jean Lassalle a revendiqué, au second tour, son statut d'« abstentionniste devant l’urne ».

Lui qui avait remporté plus d’un million de voix et 3,13 % des suffrages au premier tour, sous l’étiquette de son mouvement Résistons !, avait annoncé qu’il voterait blanc au second. Mais face aux médias, dimanche, il a mimé devant l’urne le geste du vote avant de glisser son « bulletin blanc » dans sa poche. Après les quinze jours de l’entre-deux-tours, « qui m’ont procuré autant de nuits blanches (…) je me suis dit que le vote blanc n’était plus à la hauteur », avait expliqué le député des Pyrénées-Atlantiques à l’AFP. « Au nom de la circonscription qui m’a tellement fait confiance, il m’a semblé que je devais hausser un petit peu le ton et me mettre en danger, pour dire que la situation est préoccupante ».

Dans le « maquis politique »

Le Conseil constitutionnel a donc invalidé les votes du bureau de Lourdios-Ichère, dans laquelle 90 suffrages ont été exprimés. Il le justifie en indiquant que les « agissements (de Jean Lassalle) ont, eu égard à (sa) notoriété et à sa qualité de député et d’ancien maire, été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune ». En rappelant aussi que Jean Lassalle a « immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux cette vidéo, ainsi que des commentaires sur son geste ».

Le Conseil évoque également d'« éventuelles poursuites pénales susceptibles d’être engagées ». Le député béarnais, lui, a indiqué être « rentré dans une forme de maquis politique » et précise qu’il « doit continuer sa réflexion (dans) les semaines qui viennent » sur le maintien ou non de sa candidature aux législatives.