Ils étaient hier des compagnons de route, à tracter sous les mêmes bannières, à coller sous le même soleil. Seront-ils demain forcés d’être dans l’ombre des amis d’autrefois ? Alors que Jordan Bardella, le chef de file national du Rassemblement national​, vient à Fréjus ce jeudi lancer la campagne du parti pour les législatives, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la question d’une alliance entre Reconquête ! et le RN pour ce scrutin trouve un certain écho chez les militants, et probables futurs candidats, des deux camps, qui ont longtemps milité ensemble.

A commencer à Carpentras, où Marion Maréchal Le Pen, passée chez Reconquête !, n’a pas écarté sur RTL une possible candidature dans la circonscription qui l’avait propulsée à l’Assemblée nationale. Une candidature aux airs de dilemme, puisqu’elle se ferait face à un certain Hervé de Lépinau, candidat RN qui était alors… son suppléant avant qu’elle quitte provisoirement la vie politique en 2017. « C’est son pote en face en fait, lance une cadre locale de Reconquête !. Moi, je comprends que ce soit compliqué comme décision. C’est humain. Elle n’a pas envie de cartoucher ses amis. »

Vers des « luttes fratricides »

« Marion est une amie, confirme Hervé de Lépinau. Et une lutte fratricide ne serait jamais bonne. J’ai entendu que Zemmour n’annoncerait personne face à Dupont-Aignan, Marine Le Pen ou Eric Ciotti. Il aurait pu rajouter le nom de Lépinau. Carpentras est une circonscription emblématique. Dans cette circonscription, Marine Le Pen a fait 58 %. On avait une députée sortante, Brune Poirson, qui est partie, et moi, un candidat implanté sur le terrain. Si je gagne pas cette fois-ci, je ne gagnerai jamais. Le problème, c’est qu’il n’y a pas que Marion qui décide. Je l’ai dit à Marion. Comment peut-elle prôner l’union en se présentant face à son ancien suppléant ? Il y a 14 circonscriptions où Eric Zemmour a fait un meilleur score qu’à Carpentras. Marion peut donc se présenter dans 14 autres circonscriptions, et je serais plus heureux de siéger côte à côte plutôt que face à face. Car pour moi, Reconquête ! n’est pas un ennemi. »

« Moi, je suis pour être le plus unis possible, et c’est pour ça que je me suis tenu de garder une certaine bienveillance et de ne pas rentrer dans cette logique de montée en antagonisme, confie Amaury Navaranne, responsable du RN à Toulon et probable candidat aux législatives. Je me suis tenu très loin de tout ça, car c’est toujours plus simple pour appeler à voter pour quelqu’un pour le second tour. Et puis, j’ai toujours des amis chez Eric Zemmour, y compris Marion. Je garde ma loyauté envers Marine Le Pen, mais ça ne change pas mes amitiés. »

« Le Front du Sud va être sacrifié »

« Nous avons des contacts réguliers avec des candidats investis par le RN, qui sont intéressés par des discussions, affirme Antoine Baudino, coordinateur départemental des Bouches-du-Rhône de Reconquête ! et proche de Stéphane Ravier, qui fut longtemps la tête de proue du RN à Marseille. C’est une question de bonne volonté, et c’est plus facile de discuter avec quelqu’un avec qui vous avez milité longtemps et avec qui vous êtes encore ami. »

« Et puis, dans le Sud, les candidats Reconquête ! vont peser suffisamment pour empêcher les candidats RN d’accéder au second tour, pronostique une cadre Reconquête locale. S’il n’y a pas d’accord, le Front du Sud va être sacrifié. Les scores d’Eric Zemmour ici ne sont pas du tout les mêmes que dans le Nord. On a des circonscriptions dans le Var ou les Alpes-Maritimes où Reconquête ! est à 15 ou 17 % ! »

Une « spécificité locale »

« Je pense qu’il faut discuter avec Reconquête ! au nom de la spécificité locale, estime Philippe Vardon, Par endroits, le score que fait Eric Zemmour dans les Alpes-Maritimes​ est le double de ce qu’il a fait au niveau national ! Je porte cette voix auprès des cadres du mouvement, et notamment auprès de Jordan, avec qui j’ai un contact régulier. »

« Le problème, c’est qu’on est dans un mouvement qui ne tient pas tellement compte du local, et dont les décisions viennent toujours d’en haut », peste une militante RN locale. L’idée de l’union ne semble en effet pas faire l’unanimité chez les cadres du RN, qui soulignent la nette progression de Marine Le Pen en Paca, y compris avec un Zemmour en adversaire…. Et les rancœurs qu’ont nourries ces défections. « Ce qui compte, c’est l’électorat, lance Eleonore Bez, candidate RN pour les législatives à Marseille et déléguée départementale du parti de Marine Le Pen. Pour Ravier, les électeurs et nos militants ont tourné la page. Avoir un candidat Reconquête ! face à moi ? Ce n’est pas un sujet. »

Dans une interview accordée ce jeudi matin à Cnews, Jordan Bardella a affirmé qu'« il y aura des candidats RN dans toutes les circonscriptions de France, avec des candidats du parti et il pourra y avoir des discussions au cas par cas, pour soutenir des candidats de l’extérieur. » De quoi laisser entrevoir des alliances… plus tard. « Au second tour, il peut y avoir des accords de désistement qui nous amèneront à prendre nos responsabilités et nous pourrons nous désister et soutenir le candidat patriote le mieux placé », a ainsi expliqué Jordan Bardella.