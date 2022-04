Présidentielle 2022 EN DIRECT : Emmanuel Macron va à Cergy pour son premier déplacement après sa réélection…

7h35 : Les opposants à un accord LFI/PS peuvent « partir »

« Si vous pensez que le PS est mort, qu’il n’y a plus rien à faire, que vous n’appartenez plus à la gauche, alors partez. Rejoignez La République en marche. Sinon restez et battez-vous avec nous. Ça nous changera », a déclaré Olivier Faure, Premier secrétaire du PS aux opposants d’une union entre le PS et LFI pour les législatives.