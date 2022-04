Résultats présidentielle 2022 : Le fils d’Anne Hidalgo, Arthur Germain, a voté Jean-Luc Mélenchon

TRAHISON Interrogé sur RMC sur son choix de s’abstenir lors du second tour, Arthur Germain a aussi affirmé qu’il avait voté pour Jean-Luc Mélenchon et non pour sa mère Anne Hidalgo quinze jours plus tôt