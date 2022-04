Petites surprises au moment du dépouillement, dimanche soir à Tallenay, dans le Doubs. Pour ce second tour de l'élection présidentielle, les votes ne se sont pas portés que sur Emmanuel Macron (70 %) et Marine Le Pen (30 %).

« L’ancien premier adjoint a aussi eu deux voix, avec un petit photomontage », sourit auprès de 20 Minutes Ludovic Barbarossa. Le maire le sait, une autre personnalité bien plus célèbre s’est invitée dans l’urne : Kylian Mbappé !

L’attaquant du PSG a obtenu… 10 voix ! Sur les 298 personnes votantes, son pourcentage est élevé. Et les bulletins retrouvés confirment qu’il y a eu mobilisation réfléchie. « Ils étaient au format réglementaire et imprimés. Je n’ai pas vérifié si la police d’écriture était la même mais c’était plus vrai que nature », raconte encore l’élu, qui n’avait pas vu venir le coup.

D’autant plus que les 425 habitants de sa commune n’ont pas accès à un terrain de foot ni à un club dédié au ballon rond. « Les auteurs ont bien réussi leur coup et pour être honnête, on ne s’est pas trop rendu compte de tout ça au fil du dépouillement L’ensemble des bulletins est parti à la préfecture le soir même et ceux-ci ont été considérés comme nuls », détaille encore Ludovic Barbarossa, sans vouloir trop réagir à ce particularisme révélé par L’Est Républicain. « Je ne porte pas de jugement, j’ai un devoir de neutralité. »

Il n’empêche, l’édile aimerait bien un peu surfer sur la notoriété du joueur. « Je lance une invitation à Kylian Mbappé pour qu’il vienne ! Nous sommes à deux heures de TGV de Paris. » Soit une heure au sprint, pour lui.