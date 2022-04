7h54 : « L’avenir de la droite Républicaine s’écrira dans l’opposition à Emmanuel Macron », estime François Xavier Bellamy

Le député LR européen et professeur de philosophie était invité ce matin de Léa Salamé sur France Inter. Interrogé sur la tentation de certains élus LR de se rapprocher de la majorité et du camp d’Emmanuel Macron, l’élu de droite a dénoncé une « confusion » et a appelé ses collègues à « faire des choix », estimant que l’avenir de son parti s’écrira dans « l’opposition à Emmanuel Macron ». Le sujet devrait par ailleurs être abordé ce mardi matin lors d’un comité stratégique du parti qui s’annonce électrique après la défaite cuisante de Valérie Pécresse à l’issue du premier tour de la présidentielle.