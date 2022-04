Après Paris, elle est numéro 2. Dimanche soir, Rennes a été la grande ville de province qui a le plus voté en faveur d’Emmanuel Macron avec 84,1 % des suffrages exprimés au second tour de l'élection présidentielle. La capitale bretonne et ses plus de 200.000 habitants ont même talonné l’île d’Arz et ses 200 âmes pour le titre régional, qui revient à la petite commune du golfe du Morbihan.

Si l’on s’en tenait à ses chiffres, on pourrait penser que la Bretagne a de nouveau offert un tremplin au président sortant, réélu dimanche soir pour un deuxième mandat avec 58,5 % des suffrages, contre 41,5 % à Marine Le Pen. La réalité est tout autre. Dans une région traditionnellement hostile à l’extrême droite, le Rassemblement national s’est offert une percée, arrivant en tête dans 37 communes en Bretagne. En 2017, seules quatre villages ruraux avaient placé Marine Le Pen en tête.

Rennes soutient Macron… mais moins qu’en 2017

Au premier tour, Rennes avait offert un plébiscite à Jean-Luc Mélenchon, crédité de 36 % des suffrages. Privés du candidat de la France insoumise, les Rennais ont finalement opté à une écrasante majorité pour un vote en faveur d’Emmanuel Macron, qui recueille 84,1 % des suffrages, contre seulement 15,9 % pour Marine Le Pen. Le constat n’est pas valable que pour la ville centre. Car, parmi les dix villes bretonnes qui ont le plus soutenu le président sortant, on trouve six communes de la métropole. Les villes de Pacé, Cesson-Sévigné, Betton, Thorigné-Fouillard ou Saint-Grégoire, toutes classées parmi les plus riches de la région, ont voté Macron à plus de 80 %.

Mais ses soutiens se sont nettement réduits. En 2017, le candidat d’En Marche avait recueilli plus de 88 % des voix à Rennes. « Ce dimanche, beaucoup d’entre nous ont toutefois voté par défaut, par crainte ou par devoir, et non par conviction. Cette élection n’est pas un blanc-seing accordé à Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années », a réagi la maire de Rennes et présidente de la métropole, Nathalie Appéré (PS).

Dans la métropole, la candidate Marine Le Pen n’a pas dépassé les 40 %. Elle atteint cependant presque 38 % à Bécherel et La Chapelle-Chaussée, les dernières communes intégrées dans la métropole et les plus éloignées géographiquement de la ville centre.

La ruralité penche pour Le Pen

Comme dans bien des territoires, le vote en faveur de Marine Le Pen a progressé. Plutôt hostile au parti frontiste, la Bretagne s’était fermement opposée au camp du Rassemblement national en 2017. Elle l’a encore fait dimanche en n’offrant que 33,4 % de ses voix à la candidate d’extrême droite. Mais, partout, son score a progressé. Une illustration : en 2017, seuls quatre villages de la région l’avaient placée en tête. Cinq ans plus tard, 37 communes lui ont offert plus de 50 % des suffrages exprimés, soit une multiplication par dix.

La carte du vote Le Pen ne surprendra personne tant elle reflète la fracture entre le rural et l’urbain : plus on se rapproche des villes et plus le vote Macron est élevé. Dans le centre de la Bretagne, on voit donc clairement des « taches bleu foncé » se dessiner.

