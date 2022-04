Comme en 2017, et comme au premier tour, c’est dans l’ouest de la France que Marine Le Pen a réalisé dimanche soir ses plus mauvais scores. Territoire traditionnellement peu acquis à l’extrême droite, la région Pays-de-la-Loire a voté à 35,22 % en faveur de la candidate du Rassemblement national au second tour, soit six points en deçà de son résultat sur l'ensemble de la France (41,46 %). Marine Le Pen sous-performe ainsi dans quatre départements de la région sur cinq, dont la Loire-Atlantique où le RN décroche l’un de ses pires scores départementaux français (30,8 %).

Seule anomalie, la Sarthe, où Marine Le Pen réalise une percée significative. Certes, le département a préféré Emmanuel Macron, mais près de 44,6 % des suffrages sarthois, et plus d’une commune sur deux, se sont portés vers la candidate dimanche soir. C’est beaucoup plus qu’au premier tour (27,68 %), y compris en voix (42.400 bulletins supplémentaires), y compris si l’on additionne les votes accordés à Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan (20.000 bulletins supplémentaires). C’est également huit points de plus que les 36,67 % du second tour 2017.

Quelques communes au-dessus de 70 %

Sans surprise, c’est dans la ruralité sarthoise et des communes peu peuplées que Marine Le Pen a pesé le plus. Par exemple à Meurcé (71,9 %), aux Aulneaux (71,4 %), à La Chapelle-aux-choux (70 %), à Brionne-les-Sables (64,3 %), à Lavaré (64 %), à Savigné-sous-Le-Lude (61,2 %) voire même dans des communes un plus grandes comme Connéré (55,3 %) ou Malicorne-sur-Sarthe (53,9 %). Les principales villes, Le Mans, La Flèche, Sablé et Allonnes ont, elles, choisi Emmanuel Macron.

Dans le reste des Pays-de-la-Loire, Marine Le Pen réalise des performances remarquées à Donges (54,16 %) et Montoir-de-Bretagne (50,73 %) en Loire-Atlantique, à Beauvoir-sur-mer (50,40 %) et à Champagné-les-marais (59, %) en Vendée, à Longué-Jumelles (51,6 %) et Fontevraud (52,6 %) en Maine-et-Loire, ou encore à Torcé-Viviers-en-Charnie (57,4 %) et Morannes-sur-Sarthe-Daumeray (50,3 %) en Mayenne