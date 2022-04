Crédité de 72,17% des suffrages, Emmanuel Macron est arrivé très largement en tête à Montpellier, au second tour de l’élection présidentielle. Dans une ville où le Rassemblement national réalise des scores toujours très inférieurs à la moyenne nationale, quelle que soit l’élection, ce vote est sans surprise.

Alors que Jean-Luc Mélenchon y avait signé son plus gros score dans une commune de plus de 200.000 habitants au premier tour (40,73 %), le président sortant a largement bénéficié du report des voix de La France insoumise (LFI) en sa faveur. La préfecture de l’Hérault est pourtant considérée comme l’une des places fortes des gilets jaunes, entre les manifs du samedi et l’occupation (avec des discontinuités) durant de très nombreux mois le rond-point des Près-d’Arènes.

Forte abstention dans les quartiers populaires

La totalité des 139 bureaux de vote ont placé Emmanuel Macron en tête. De façon parfois spectaculaire, comme dans la salle Pagezy (bureau 5), en plein cœur de la ville, où il a obtenu 87,27 % des suffrages. Plus rarement, d’une courte tête : pour quatre voix dans la maison pour tous Jean-Pierre-Caillens, quartier Tournezy.

Dans les quartiers populaires où le candidat de LFI avait été plébiscité au premier tour, le report des voix a là encore fonctionné pour le représentant de La République en marche, mais l’abstention a souvent été forte. Elle a par exemple frisé les 50 % dans l’école Simon-Bolivar, au cœur de la Mosson.

Marine Le Pen gagne 6.000 voix en cinq ans

Si le Rassemblement National ne réalise aucune percée significative à Montpellier, Marine Le Pen gagne néanmoins 12.000 voix par rapport au premier tour et surtout 6.000 voix par rapport à 2017.

