Les habitants du village d’Alzi, en Haute-Corse, semblent avoir une conception de la participation électorale singulière. Des 34 électeurs inscrits sur ses listes, un seul s’est déplacé pour aller voter lors de ce second tour d’élection présidentielle qui a vu la réélection d' Emmanuel Macron. Et encore. Son bulletin était nul… En chiffre, cela donne une abstention de 97,06 % et 0 % des voix pour chacun des deux finalistes.

Au premier tour déjà, ce village n’avait pas fait preuve d’un sentiment électoral enjoué. Sept votants avaient glissé un bulletin dans l’urne. Deux pour Lassalle, deux pour Dupont-Aignan, un Zemmour, un Mélenchon et un Jadot. Disons qu’au moins, le dépouillage a été vite fait, quoique la journée ait pu paraître longue pour l’assesseur.

