« Si on avait voulu le faire, pas sûr qu’on y serait arrivé. On était un peu surpris au bureau de vote », s’amuse au lendemain du second tour de l’élection présidentielle 2022 Sylvie Krouch, maire de la petite commune de Blancherupt dans le Bas-Rhin en Alsace. Commune du département qui a connu une égalité parfaite entre les deux candidats. Une « première marche du podium » qu’elle partage ce lundi matin avec une autre ville du Bas-Rhin, Schirmeck, ville qui a accordé exactement 496 voix pour Emmanuel Macron et 496 voix pour Marine Le Pen au second tour.

A Blancherupt, les 46 administrés inscrits sur la liste électorale de la commune située dans la Vallée de la Bruche en Alsace ont tous voté. Résultat, 50 % pour chacun des deux candidats (15 voix chacun). Et ce n’est pas le taux d’abstention, estimé à 25,53 %, (ce qui est inférieur à la moyenne nationale) ni les bulletins nuls ou blancs (cinq votes), qui ont changé la donne. Un équilibre « parfait » déjà incroyablement atteint lors du premier tour. Le 10 avril dernier, le petit village avait déjà réussi l’exploit de répartir ses voix « équitablement » avec 24,24 % pour Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon cette fois, Marine Le Pen atteignant lors de ce premier tour les 18,18 % des voix.

« D’autres préoccupations »

Le village est-il pour cela scindé en deux ? « C’est un peu à l’image de ce qui se passe, l’état d’esprit du pays répond Sophie Krouch. Je n’ai pas la prétention de dire que l’on est représentatif, mais c’est quand même un peu ce qui se passe non ? Le pays est de plus en plus divisé sur la gouvernance. Cela laisse un peu dubitatif. »

Mais pour l’heure, le petit village reconnaît avoir d’autres préoccupations que de parler de ce score. « Chacun respecte l’avis de l’autre, on est démocratique à Blancherupt, sourit la maire. Notre préoccupation, c’est d’aller de l’avant, réparer notre église qui connaît des problèmes d’électricité, d’ailleurs nous recherchons des fonds, et entretenir notre forêt qui en a bien besoin… Nous n’avons pas les mêmes préoccupations qu’ailleurs », plaisante la maire.

