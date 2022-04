Malgré sa défaite, dimanche, à l’issue du second tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen (RN) s’est consolée en revendiquant des scores au plus haut. C’est encore plus vrai dans les Hauts-de-France, où le Rassemblement national a engrangé un nombre de voix jamais atteint lors d’une élection présidentielle. Si le Nord est le seul département de la région à faire encore de la résistance face au RN, le parti de Marine Le Pen gagne néanmoins du terrain, y compris dans la métropole européenne de Lille (MEL).

Cette élection présidentielle 2022 aura vu la région des Hauts-de-France basculer dans le giron du Rassemblement national en nombre de voix, puisque 1,5 million d’habitants ont voté Marine Le Pen contre 1,38 million pour Emmanuel Macron. C’est assez logique puisque le RN ne cesse, de scrutin en scrutin, de gagner des électeurs dans la région. A l’échelle des départements, quatre sur cinq ont désormais viré de bord, les derniers en date étant l’Oise et la Somme.

Le RN grappille là où Emmanuel Macron perd

Le Nord, et son 1,8 million d’inscrits sur les listes électorales, garde encore ses distances avec le parti de Marine Le Pen. Distances qui, néanmoins, ne cessent de s’amoindrir. En effet, si le RN arrive encore derrière le président sortant, il gagne des voix : près de 60.000 entre le second tour de 2017 et celui de dimanche alors qu’Emmanuel Macron, lui, en a perdu plus de 36.000.

A l’échelle de la MEL, le constat d’une montée en puissance du Rassemblement national est moins évident, notamment en raison du nombre important de communes qui la composent. Sur 95 communes, seules six ont placé Marine Le Pen en tête au second tour, dont quatre se trouvent aux confins du Nord et du Pas-de-Calais. Pour autant, de présidentielle en présidentielle, le RN grappille des voix, y compris dans les grandes villes. A Lille, Marine Le Pen a fait dimanche 23,44 % contre 21,77 % en 2017, soit 1.361 voix gagnées en cinq ans. La tendance est la même à Roubaix ou à Tourcoing.

La commune qui sera peut-être la dernière à placer Marine Le Pen en tête d’une élection est Gruson. Avec 1.143 habitants, dont 1.052 inscrits sur les listes électorales, Emmanuel Macron a recueilli 80,5 % des voix au second tour, soit son meilleur score dans la MEL. Un vote d’adhésion manifestement, le président sortant étant déjà arrivé largement en tête lors du 1er tour, avec 49,6 % des suffrages exprimés, loin devant Marine Le Pen (12,46 %).

