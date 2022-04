« Merci à chacune et chacun d’entre vous d’avoir permis à Nice de contribuer si largement à la victoire d’Emmanuel Macron », s’exclamait Christian Estrosi, maire de Nice, ex-LR passé dans le camp présidentiel, dimanche soir après les résultats du second tour de l’élection présidentielle.

Avec 55,39 % des suffrages exprimés, le candidat de La République en marche est effectivement arrivé en tête dans la cinquième ville de France. Mais ce sont cinq points de moins par rapport aux résultats de 2017, où il remportait 60,14 % des voix. La capitale azuréenne est d’ailleurs l’une des seules communes de sa métropole à avoir fait le choix du président.

Des résultats serrés dans des communes où Emmanuel Macron est en tête

Sur les 51 communes que regroupe la métropole Nice-Côte-d’Azur, sept ont voté en majorité pour Emmanuel Macron. Et les résultats sont plutôt serrés. Sur la côte, il arrive en tête avec 51,11 % des votes exprimés à Eze et avec 50,90 % à Villefranche-sur-Mer. Dans le haut pays, à Isola, 50,98 % des voix sont pour le candidat de La République en marche.

Dans aucune municipalité de la métropole niçoise, il ne s’impose clairement face au parti d’extrême droite. Son plus haut score est à Roure, où 69,54 % des 174 électeurs inscrits ont voté à 56,90 % pour LREM. En 2017, ce village avait voté en légère majorité pour Marine Le Pen (50,46 %). Cette année, 43,1 % des voix sont en sa faveur.

Mais la candidate du Rassemblement national l’emporte largement dans plusieurs autres communes. Comme à Lantosque, où 76,35 % des 1.349 inscrits se sont exprimés et où elle obtient 70,69 % des suffrages. A Utelle (67,50 %) et Levens (65,34 %), Marine Le Pen récolte plus de 65 % des voix. D’autres villes tenues par des maires proches de Christian Estrosi l’ont placée en tête. C’est le cas de Cagnes-sur-Mer où elle récolte 51,66 % des 25.468 personnes qui se sont déplacées aux urnes.

L’abstention progresse

Quant au taux d’abstention, il a progressé en cinq ans. A Nice, il s’élève cette année à 32,14 %. Ce sont près de trois points supplémentaires par rapport au premier tour (29,7 %). En 2017, au second tour de l’élection présidentielle, 28,5 % des inscrits s’étaient abstenus et 23,6 % au premier tour.

Pour le maire de Nice, ces résultats, comme celui « des extrêmes » ainsi que « la colère entendue pendant cette campagne nécessitent d’obtenir des résultats rapides », a-t-il déclaré, en affirmant que « le temps du dépassement [était] venu ». Il a ajouté : « Si nous ne modifions pas profondément la manière de gouverner, afin de l’adapter aux nouveaux enjeux et de recréer le lien de confiance entre les citoyens et le gouvernement, les extrêmes seront de nouveau aux portes du pouvoir dans cinq ans. »

Christian Estrosi a rappelé qu’il resterait « le maire de tous » face aux rumeurs d’un rôle dans le nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron.

