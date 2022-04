Ce lundi, la métropole d’Aix-Marseille se réveille fracturée. Si les grandes villes, comme Marseille et Aix-en-Provence, ont placé en tête Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle, ailleurs, Marine Le Pen enregistre une progression inédite. 20 Minutes fait le point.

Le Rassemblement national fait le plein

Pour ce second tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen arrive en tête dans de nombreuses communes « périphériques » que ce soit à l’ouest ou à l’est de Marseille. Dans les communes du pourtour de l’étang de Berre, la progression de la candidate du Rassemblement national est particulièrement importante. Ainsi, à Fos-sur-Mer, Marine Le Pen enregistre un score de 68,90 %, soit huit points de plus qu’en 2017, où Marine Le Pen avait déjà terminé en tête. La députée du Nord parvient à faire basculer plusieurs communes dans ce secteur, et non des moindres. Ainsi, l’ancienne mégretiste Vitrolles place pour la première fois le RN en tête à une élection présidentielle, avec 53,04 % des voix. En 2017, c’est Emmanuel Macron qui était sur la première marche du podium dans cette commune, avec 51,15 % des suffrages.

Dans la majorité des communes plus cossues de l’arrière-pays provençal, à l’est de Marseille, Marine Le Pen arrive, là encore, en tête, dans des communes où Emmanuel Macron avait conquis les électeurs en 2017. A La Ciotat, où Emmanuel Macron avait raflé 55,29 % des suffrages en 2017, la candidate du Rassemblement national obtient la majorité, avec 51,79 % des voix. Dans le village de Roquevaire, 53,01 % des électeurs ont voté pour Marine Le Pen, soit une progression de neuf points en cinq ans. Seuls Cassis et Gémenos résistent à cette vague « bleu marine » qui déferle sur cette partie de la métropole, avec respectivement 57,23 % et 52,20 % pour Emmanuel Macron. « Les électeurs constatent la hausse des prix, l’immigration massive qui arrive dans leurs villes, affirme Eléonore Bez, déléguée départementale adjointe de la fédération des Bouches-du-Rhône du Rassemblement national. Ils voyaient l’exemple de Marseille, et sur le terrain, beaucoup me disaient que ce qu’ils voulaient, c’était du changement. Et ils ont pu constater que le projet de Marine Le Pen était un projet viable. »

Macron sauve la mise avec Aix et Marseille

Une fois n’est pas coutume, le pays d’Aix se révèle être une terre macroniste sur laquelle le président peut compter pour faire le plein de voix. Dans le petit village de Saint-Marc-Jaumegarde, aux portes d’Aix-en-Provence, Emmanuel Macron a conquis 75,31 % des électeurs. A Aix, où il avait déjà terminé en tête lors du premier tour, Emmanuel Macron obtient le score de 67,40 % des voix, de quoi réjouir la députée LREM du coin. « Ça montre qu’En Marche est très implanté ici, note Anne-Laurence Petel. C’est un électorat à qui Emmanuel Macron convient, une terre sociologiquement macroniste. A Aix, on n’a jamais voté pour les extrêmes. Et même si le score est plus faible qu’en 2017, Aix demeure une terre de prédilection pour le président de la République. »

En 2017, en effet, Emmanuel Macron avait obtenu 73,59 % des suffrages aixois, soit une baisse de plus de six points en cinq ans. A Salon-de-Provence, le président de la République l’emporte de justesse, avec 50,48 % des voix, là où, en 2017, la victoire avait été plus nette, avec 55,44 % des suffrages. A Marseille, qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour, le président de la République a convaincu 59,84 % des électeurs. Loin de l’habituelle fracture électorale Nord-Sud de la deuxième ville de France, le président de la République arrive en tête dans tous les arrondissements de la ville, sauf à l’Est, dans les 10e et 11e.

L’abstention se confirme

Dans la métropole, l’abstention continue de progresser à un rythme effréné, dépassant par endroits très largement la moyenne nationale, déjà très haute. Une abstention qui semble coïncider avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon, laissant penser que ces électeurs ont refusé de choisir après avoir vu leur favori échouer à accéder au second tour de l’élection présidentielle. Dans le premier arrondissement de Marseille, qui a élu en 2017 le chef de file de LFI député des Bouches-du-Rhône, 40 % des électeurs ont boudé les urnes. Idem, à Port-de-Bouc, où le chef de file de LFI est arrivé en tête au premier tour avec 32,51 % des suffrages, l’abstention s’élève à 37,62 %.

« Nous n’allons pas dire que tout est formidable et que notre victoire est triomphante, relativise dès lors Jean-Pierre Serrus, maire de La Roque-d’Anthéron et figure de LREM dans les Bouches-du-Rhône. Nous avons la victoire lucide. Il y a eu de l’abstention et il faut l’entendre. Je crois que, derrière l’abstention, ou derrière une partie du vote de rejet et de révolte, il y a les signaux d’une incapacité de la classe politique à entraîner la population avec elle. Il faut que, aujourd’hui, chacun se sente concerné par la démocratie. Les Français attendent des solutions. »

