Un plébiscite à Paris et des scores bien plus haut que nationalement dans toute l’Ile-de-France. Emmanuel Macron a largement devancé Marine Le Pen dans la région parisienne au second tour de l’élection présidentielle ce dimanche. Il y a engrangé 2,2 millions de voix de plus : 73,02 % contre 26,98 %.

A Paris, Emmanuel Macron a recueilli 85,10 % des suffrages. Il fait un carton plein dans les 20 arrondissements, 13 avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. Dans les Hauts-de-Seine, il score aussi avec 80,39 %. Les départements du Val-de-Marne (74,48 %), de la Seine-Saint-Denis (73,72 %) – département avec la plus forte abstention en Ile-de-France (38,79 %) –, du Val-d’Oise (66,15 %), de l’Essonne (65,43) et de la Seine-et-Marne (56,98 %), qui avaient tous placé l’insoumis Jean-Luc Mélenchon comme favori à l’issue du premier tour, ont eux aussi rallié le président sortant avec des résultats sans appel.

Sursaut RN en Seine-et-Marne

Les quartiers populaires ont notamment fait barrage à Marine Le Pen à l'image de Grigny, ville la plus pauvre de l’Hexagone, qui a donné la primeur à Emmanuel Macron (70,76 %), tout comme Saint-Denis (79,09 %), où le candidat avait fait un déplacement à quelques jours du scrutin. A Versailles (69,32 %), comme dans les arrondissements parisiens historiquement ancrés à droite dans lesquels Éric Zemmour avait percé au premier tour, le président sortant a fait carton plein.

Ce raz-de-marée est toutefois légèrement plus ténu qu’en 2017 car les écarts de voix entre les deux finalistes se sont resserrés d’une élection présidentielle à l’autre. Emmanuel Macron affiche ainsi des scores en baisse de 4 à 7 points par rapport à 2017 et, logiquement, Marine Le Pen progresse dans l’ensemble des départements franciliens. C’est en Seine-et-Marne que la victoire est la moins nette puisque les électeurs ont voté à 43,02 % pour la candidate. Ces résultats reflètent notamment la physionomie particulière du plus vaste département francilien qui compte une kyrielle de petites communes rurales, moissonnées par la cheffe du RN.