Déception dans le camp de Marine Le Pen dimanche soir. La candidate du Rassemblement national n’a pas remporté l’élection présidentielle, malgré un score historiquement haut pour l’extrême droite. Mais sur les réseaux sociaux, des posts viraux ont questionné les résultats et leur évolution au cours de la soirée.

Une capture d’écran montre ainsi 14.214.825 de voix décomptées pour Emmanuel Macron, et 14.432.396 de voix pour Marine Le Pen. Un score presque à égalité, donc. A côté, l’estimation de 20h donnant le président sortant vainqueur à 58,5 %, contre 41,5 % pour la candidate RN, suscite des réactions outrées. « #Fraude Regardez derrière !!! les chiffres !!! #mensonge #Corruption », s’indigne un internaute.

Autre point scruté : ce qui est présenté comme « une perte de voix » pour Marine Le Pen. « Quelqu’un peut m’expliquer que@MLP_officiel était à + de 14 millions vers 21h mais qu’à date (1h), elle a perdu plus d’1 million de voix sur le site officiel@Intérieur_Gouv ? », s’interroge sur Twitter un post partagé plus de 2.300 fois. Sur Facebook aussi, certains calculent qu’entre le début et la fin de la soirée, Marine Le Pen a perdu 1,13 million de voix, différence entre un premier chiffre présenté sur France 2 (14.432.396) et un deuxième issu du ministère de l'Intérieur (13.297.760). Certains se demandent comment le nombre de votes exprimés peut baisser, quand d’autres accusent « Dominion qui effectue la montée des résultats ».

FAKE OFF

Ces interprétations hâtives appellent un éclaircissement sur les modalités de la soirée électorale. Les captures d’écran et vidéos partagés sur les réseaux sociaux mentionnées plus haut sont issues de l’émission électorale de France 2, diffusée dimanche. C’est en particulier le dispositif avec la carte interactive et le nombre de voix reportés en temps réel – une nouveauté - qui suscitent des commentaires.

Comme l’a expliqué le journaliste Jean-Baptiste Marteau en début de soirée, la carte était connectée en direct avec l’Intérieur : « Dès qu’un bureau de vote est validé, il apparaît avec le nombre de voix par candidat. » Nous avons regardé le replay de France 2 et retrouvons bien les chiffres mentionnés sur les réseaux sociaux, qui évoluent en direct au cours des interventions des journalistes.

Un bug dans un logiciel informatique

A environ 21h10, de premiers résultats sont donnés. « Pour l’instant, une égalité presque parfaite et une petite avance pour Marine Le Pen : 13, 9 millions de voix pour la candidate du RN et 13, 6 millions pour Emmanuel Macron, commente Jean-Baptiste Marteau. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s’inverser ce soir, ça veut simplement dire que les zones rurales, les petites communes font remonter d’abord leur résultat, des communes qui votent un peu plus Marine Le Pen, par rapport aux grandes métropoles. » Dans les minutes suivantes, les chiffres évoluent : Emmanuel Macron passe à 14,21 millions et Marine Le Pen à 14,43 millions.

En fin de soirée, peu avant 23h45, de nouveaux résultats tombent. Le président sortant baisse légèrement, à 14,19 millions, et la candidate RN chute à 11,6. Que s’est-il passé ? Contacté, France Télévisions nous explique qu’il y a eu un bug dans leur logiciel informatique aux alentours de 21h10. « Ce bug a consisté à comptabiliser à plusieurs reprises des communes, ce qui a amené ces chiffres erronés, indique le groupe. On s’en est rendu compte assez vite. Le bug vient de notre prestataire technique, cela a nécessité une intervention humaine. Quand on est revenu à l’antenne, on est revenu avec les bons chiffres. » France Télévisions ajoute que les chiffres du ministère de l’Intérieur sont les bons. La direction de l’information s’excuse auprès des téléspectateurs.

Une estimation à 20h « à partir des bulletins de vote dépouillés en temps réel »

Revenons à la capture d'écran qui reprend les chiffres éronnés de France 2 et s'interroge sur le nombre de voix presque équivalent entre les deux candidats et le large succès d'Emmanuel Macron. Pour y voir plus clair, il faut comprendre d’où provient cette estimation des résultats à 20h. Dans une vidéo publiée sur YouTube, l’Ifop explique comment elle peut être donnée. « Ce n’est pas un sondage à la sortie des urnes, détaille Jean-Philippe Dubrulle, directeur d’études à l’institut de sondages. L’estimation n’est pas basée sur la déclaration des gens, mais sur les bulletins de vote dépouillés en temps réel. »

Le dépouillement étant public et accessible, des enquêteurs sont envoyés dans environ 500 bureaux de vote, sur les 70.000 que compte la France, précise François Kraus, directeur du pôle actualité et politique de l’Ifop, à Konbini. Au bout d’une centaine de bulletins dépouillés, ces enquêteurs vont remplir les données sur une tablette et les mettre à jour régulièrement. Une fois tous les bulletins dépouillés, les résultats complets sont envoyés. Le principe étant d’avoir une remontée d’informations la plus rapide possible. Ces bureaux sont sélectionnés en fonction de leur représentativité géographique et politique, de la taille des régions, des communes rurales ou urbaines, de l’orientation politique des votes lors des scrutins précédents.

Des remontées 30 minutes après la fermeture des bureaux de vote

Les tout premiers résultats proviennent des bureaux électroniques, mais ce n'est pas le logiciel Dominion, mis en cause lors de la présidentielle américaine, qui les compile. Le ministère de l’Intérieur nous avait déjà indiqué qu’il utilise un système développé par ses services. Cette année, les bureaux de vote des petites villes et des villages ont fermé à 19h et à 20h dans les grandes villes. « On a des remontées une demi-heure après la fermeture des bureaux de vote quand le dépouillement commence, poursuit Jean-Philippe Dubrulle. On a des remontées de la France rurale et périurbaine avant 20h, et des métropoles à partir de 20h30. »

C’est là qu’entrent en jeu les algorithmes des instituts de sondage concernant l’estimation, en se basant sur des ressorts sociologiques, sur l’historique des votes. « L’algorithme de l’Ifop prend en compte plusieurs éléments, selon les bureaux de vote, si ce sont des bureaux ruraux, des bureaux de gauche ou de droite, ajoute François Kraus. Cela nous permet de projeter au final un résultat, même si on n’a pas encore l’ensemble des bureaux de vote fermés. »

L’estimation qui apparaît à 20h change donc au fil de la soirée, au fur et à mesure des résultats validés dans les bureaux de vote. « L’affinage se joue à la virgule. Ce que vous avez à 20h est fiable », assure Jean-Philippe Dubrulle. Cela se vérifie : à 20h, Emmanuel Macron est apparu gagnant avec une estimation à 58,5 % des voix contre 41,5 % pour Marine Le Pen. Après le dépouillement qui a duré une partie de la nuit, les résultats officiels, ce lundi 25 avril, sont tombés : 58,54 % en faveur du président sortant (18.779.641 de voix) contre 41,46 % pour la candidate du RN, soit 13.297.760 de voix.

Découvrez les résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.