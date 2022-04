Au lendemain de la réélection d’Emmanuel Macron, 20 Minutes fait le point sur les résultats saillants de ce scrutin présidentiel à Toulouse, et plus largement dans la Haute-Garonne qui a voté pour le sortant à 64,42 %. Mais Marine Le Pen progresse de 60.000 voix entre deux scrutins présidentiels.

Toulouse fidèle à sa tradition de modération

La Ville rose, qui avait viré au rouge au premier tour en plaçant, comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon en tête (36,96 % avec 10 points d’avance sur le président sortant) reste, comme les autres grandes villes, réfractaire à l’extrême droite. Elle a voté Macron à 77,48 % ce qui laisse penser que le report des voix de gauche a été très bon et que le « barrage » s’est montré solide. Le président réélu gagne 76.000 voix entre les deux tours, alors que les votes nuls et blancs restent au même niveau qu’en 2017 et que l’abstention est plus faible à 29,49 % contre 32,60 % au second tour de 2017.

Le résultat sans appel dans la capitale de l’Occitanie ne doit cependant pas masquer la progression notable d’un Rassemblement national dédiabolisé. En valeur absolue, Marine Le Pen a gagné 5,5 points en cinq ans. En voix, elle gagne près 10.000 bulletins par rapport à la finale de 2017 quand Emmanuel Macron en perd 6.000.

Le Comminges et Saint-Jory votent Le Pen

En élargissant à Toulouse métropole, Emmanuel Macron performe aussi dans les communes les plus peuplées. Il fait 67 % à Colomiers, 69,57 % à Sain-Orens, dont la maire Monique Faure s’est beaucoup investie derrière le locataire de l’Elysée, ou encore 70,71 % à Blagnac. Une seule commune de la métropole a voté majoritairement pour Marine Le Pen. Il s’agit de Saint-Jory où la candidate a réuni 53,29 % des suffrages, contre 42,52 % il y a cinq ans.

Si la Haute-Garonne a voté Macron à 64,42 %, la poussée du RN en zone rurale est frappante. Plus de 200 petites communes se sont peintes en bleu marine, en particulier dans le Comminges. Martres-Tolosane, le fief de Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, n’échappe pas au phénomène : Marine Le Pen s’y impose nettement avec 54,12 % des votes.

Enfin, concernant l’ex-Midi-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne est le seul département à avoir placé le RN en tête, avec 52,02 % des voix.

Deux microcommunes 100 % Macron

Enfin, au jeu des anecdotes, deux toutes petites communes de la Haute-Garonne ont voté à 100 % pour le président sortant. Il s’agit de Baren, petit village au pied des Pyrénées, où 8 des 12 inscrits ont voté, dont 6 pour Emmanuel Macron, les deux autres préférant un vote blanc. Même carton plein à une vingtaine de kilomètres, à Caubous qui compte 7 inscrits : 3 ont voté pour Emmanuel Macron, trois autres ont voté blanc et le septième s’est abstenu.

