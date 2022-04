Ce n’est pas la grande ville de France où il a réalisé son meilleur score, Paris, Rennes, Nantes, affichant des résultats au-delà des 80 %. Mais Emmanuel Macron a bien performé à Bordeaux dimanche soir pour le deuxième tour de la Présidentielle, avec 80,06 %. C’est mieux qu’à Toulouse (77,48 %), Grenoble (78,74 %) ou Lille (76,56 %), même s’il est en baisse dans la capitale girondine par rapport à 2017 (85,92 %).

Surtout, le président sortant réalise un joli carton sur l’ensemble de la métropole de Bordeaux, puisqu’il arrive en tête dans 25 villes sur 28. Seules trois petites communes ont placé Marine Le Pen en tête, Saint-Vincent-de-Paul (57,11 %), Ambès (57,08 %), et Saint-Louis-de-Montferrand (53,82 %). « Par rapport au premier tour cela peut paraître surprenant, analyse le politologue Jean Petaux, toutefois, la métropole a voté très massivement pour Macron. »

« L’électorat de Mélenchon n’a pas vraiment joué le jeu »

Le candidat de La République en Marche décroche ainsi 77,78 % à Talence, 74,86 % au Bouscat, 73,59 % à Gradignan. « On peut toutefois noter des situations intéressantes, pointe encore Jean Petaux, comme à Bègles où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête au premier tour, et où Emmanuel Macron réalise 72,25 % au deuxième tour, soit nettement moins que ce qu’il aurait pu avoir compte tenu du report de voix, cela veut dire que l’électorat de Mélenchon, n’a pas vraiment joué le jeu dans un certain nombre de communes. » Sur la rive droite, à Cenon (68,64 %), Floirac (65,32 %), Lormont (63,30 %), Bassens (55,74 %), où Jean-Luc Mélenchon était aussi arrivé en tête au premier tour, Emmanuel Macron ne fait pas non plus le plein des voix.

Le résultat reste toutefois sans appel. Autour de la métropole, la configuration est toute autre. Même si Emmanuel Macron est en tête en Gironde (61,37 %), Marine Le Pen remporte de nombreuses communes rurales, comme dans le Blayais et le Libournais, à Blaye (50,58 %), Saint-Savin (64 %), Bégadan (66 %), Braud-et-Saint-Louis (69,45 %), et dans le Médoc à Saint-Estèphe (65,82 %), Lesparre (59,92 %) ou Pauillac (56 %).

« Il y a quand même des territoires, à forte densité gilets jaunes, où le vote anti-système est très fort », confirme Jean Petaux. Est-ce que cela peut se traduire dans les résultats des futures législatives ? Les résultats de la présidentielle donnent Marine Le Pen en tête dans une circonscription, la 11e (Blayais), avec 57,91 %, sur les douze du département. Mais elle n’est pas loin dans la 5e, celle du Médoc, où elle réalise 47,50 %, et où elle a énormément progressé par rapport à 2017.

