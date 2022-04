Dis-moi qui tu es, je te dirais pour qui tu votes. Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la tête du pays avec 58,54 % des voix, contre 41,46 % pour sa rivale Marine Le Pen, selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l’Intérieur. L’abstention, elle, a grimpé à 28,01 %, contre 26,31 % au premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril.

A 44 ans, le chef de l’Etat a réussi le pari de devenir le premier président sortant reconduit hors cohabitation depuis l’adoption du vote au suffrage universel direct, en 1962. Mais Emmanuel Macron est pourtant loin d’avoir convaincu tous les Français. Jeunes, retraités, ouvriers, cadres, chômeurs… Qui a voté pour lui ? Qui a donné sa voix à Marine Le Pen ? Et qui a décidé de s’abstenir ? 20 Minutes fait le point.

Emmanuel Macron séduit les plus aisés et les plus diplômés

Selon une enquête Ipsos-Sopra Steria* pour France Télévisions, Radio France, France 24, les chaînes parlementaires et Le Parisien, Emmanuel Macron a surtout réussi à convaincre les plus jeunes et les plus âgés. Ils sont 61 % des 18 à 24 ans, 59 % des 60-69 ans et 71 % des 70 ans et plus à avoir voté pour lui.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Côté catégories sociales, Emmanuel Macron a séduit les plus aisés et les plus diplômés. Ainsi, les votants ayant fait trois ans ou plus d’études sont 74 % à avoir opté pour le chef de l’Etat, 58 % parmi les Bac + 2. Les cadres (77 %), les professions intermédiaires (59 %) et les retraités (68 %) ont eux aussi largement plébiscité le sortant. Les électeurs ayant un revenu mensuel net (par foyer) de plus de 3.000 euros sont 65 % à avoir choisi Emmanuel Macron, contre 44 % pour ceux gagnant moins de 1.250 euros net par mois.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« Je sais que nombre de Français ont voté pour moi non pas pour mes idées mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite », a déclaré Emmanuel Macron au Champ de Mars. En effet, le chef de l’Etat a largement bénéficié du report de voix en récupérant 65 % des électeurs de Yannick Jadot au premier tour, 53 % de ceux de Valérie Pécresse et 42 % des soutiens de Jean-Luc Mélenchon.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Côté partis, la quasi-totalité des sympathisants du Parti socialiste (91 %) et d’Europe Ecologie-Les Verts (91 %) ont donné leurs voix à Emmanuel Macron, tout comme 69 % des Républicains et 59 % des Insoumis.

Marine Le Pen en tête chez les ouvriers et les bas salaires

Avec plus de 41 % des voix, Marine Le Pen a réalisé le meilleur score jamais atteint par un candidat d’extrême droite à l’Elysée. D’après l’enquête d’Ipsos, la candidate du Rassemblement national a trouvé ses électeurs, parmi les votants, chez les 50-59 ans (51 %), les 25-34 ans (49 %) et les 35-49 ans (47 %). En revanche, seuls 29 % des électeurs âgés de 70 ans et plus ont glissé un bulletin pour elle.

Du côté des catégories socioprofessionnelles, c’est surtout chez les ouvriers (67 %), mais aussi les employés (57 %), que Marine Le Pen a recueilli le plus de voix. A l’inverse, la candidate n’a capté que 23 % des voix des cadres.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Les votants gagnant moins de 1.250 euros net mensuels (par foyer) sont 56 % à avoir voté pour elle, contre 35 % pour ceux touchant plus de 3.000 euros. Marine Le Pen a également récolté 64 % des voix des demandeurs d’emploi ayant voté. Concernant les études, 52 % des personnes n’ayant pas poursuivi leurs études après le baccalauréat ont donné leurs voix à Marine Le Pen, contre 26 % pour ceux ayant fait trois ans d’études ou plus.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Comme prévu, une majorité des électeurs d’Eric Zemmour au premier tour ont donné leur voix à la candidate du RN (73 %), contre 18 % pour ceux de Valérie Pécresse et 17 % pour ceux de Jean-Luc Mélenchon. Selon la sympathie partisane, Marine Le Pen a récolté les suffrages de 93 % des sympathisants de Reconquête !, de 41 % des sympathisants de La France insoumise et de 31 % des sympathisants LR-UDI.

Forte abstention des électeurs de gauche

Avec 28 % des inscrits qui n’ont pas voté, l’abstention a, elle aussi, joué un rôle clef dimanche. Et toujours selon l’enquête d’Ipsos, ceux qui ont le moins voté sont les plus jeunes : 41 % des 18-24 ans, 38 % des 25-34 ans et 35 % des 35-49 ans, contre 15 % pour les 70 ans et plus.

D’ailleurs, ce sont les retraités qui se sont le moins abstenus (16 %). Chez les cadres, les professions intermédiaires et les ouvriers, ils sont 33 % à ne pas être allé voter, et 31 % chez les employés. En revanche, l’abstention varie très peu en fonction du niveau d’études : il est de 28 % chez les électeurs ayant le bac ou moins, de 27 % chez les électeurs ayant Bac +3 et plus et de 30 % chez les titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2.

Coté rémunération, ce sont ceux qui gagnent le moins qui se sont abstenus le plus. Ils sont 40 % des inscrits à gagner moins de 1.250 euros net mensuels (par foyer) à ne pas être allé voter, 32 % pour ceux entre 1.250 et 2.000 euros, et 22 % chez ceux au-dessus de 3.000 euros. Ils sont 38 % des votants au chômage à s’être abstenus, contre 33 % des salariés et 27 % des travailleurs à leurs comptes.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Sans grande surprise, c’est à gauche que l’abstention est la plus forte : 24 % des électeurs ayant voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour n’ont pas voté, contre 16 % pour ceux de Yannick Jadot, 15 % pour ceux de Valérie Pécresse et 14 % pour ceux d’Eric Zemmour. De manière plus large, les sympathisants de La France insoumise sont ceux qui comptent le plus d’abstentionnistes (43 %), devant ceux qui n’ont aucune sympathie partisane (40 %).

Découvrez les résultats de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.

*Enquête réalisée entre jeudi et samedi, auprès de 4.000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.