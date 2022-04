Il dénonce « un débat présidentiel confisqué ». Dimanche soir, le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a félicité le président sortant Emmanuel Macron pour sa réélection, mais aussi regretté « un vote par défaut » plutôt que « d’adhésion ».

« J’adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron pour sa réélection, a-t-il affirmé sur Twitter. Je regrette cependant un choix par défaut plus que par adhésion dans un contexte de forte abstention et d’une campagne médiocre. »

Il appelle « la droite à renouveler son logiciel idéologique »

Dans un communiqué, il dénonce, en plus d'« un débat présidentiel confisqué », une campagne « qui n’a pas abordé concrètement les vrais problèmes rencontrés par la France et les Français ».

Devant un pays « qui n’a jamais été autant divisé », le député LR a appelé « la droite à tenir compte de son échec et à renouveler son logiciel idéologique, en affirmant clairement une droite populaire et un projet reposant sur les valeurs d’autorité, de liberté et d’identité ».

Lui-même a précisé qu’il « livrera le combat des législatives pour un rassemblement des électeurs de droite » lors de ce scrutin qui se déroulera les 12 et 19 juin.

Découvrez les résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.