Dès sa réélection, les organisations patronales se sont empressées de féliciter Emmanuel Macron, souvent perçu comme le président des riches, et parfois même des patrons. Ils ont tout de même insisté sur les réformes à mener selon elles.

« Félicitations », a tweeté le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. « Europe, emploi, croissance, transition écologique : les chantiers sont devant vous. Il y a urgence ! », a toutefois averti le patron des patrons, précisant qu’au sein de l’organisation « nous sommes prêts ».

Félicitations @EmmanuelMacron pour sa réélection.

Un peu plus tôt dans la soirée, François Asselin, président de la Confédération des PME, avait salué auprès de l’AFP la réélection d’Emmanuel Macron, notant « un score plutôt meilleur que ce qu’on aurait pu imaginer » pour Emmanuel Macron, réélu avec environ 58 % des voix.

« Le président a devant lui des travaux d’Hercule, dans la mesure où je crois que le monde n’a jamais été aussi instable que ce que nous connaissons », a-t-il toutefois ajouté, plaidant pour un étalement des dettes des entreprises et « une réforme de l’action publique », qui passera notamment par un allongement de l’âge de départ à la retraite.

Un ministère délégué à l’économie sociale et solidaire auprès de Bercy ?

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES), qui avait appelé explicitement les Français à faire « barrage au Rassemblement national et à l’extrême droite », s’est réjoui « que les Français se soient majoritairement déplacés pour exercer leur droit de vote », et en a profité pour demander au président réélu « la création d’un ministère délégué à l’économie sociale et solidaire auprès de Bercy, ainsi que la tenue d’une conférence sociale et environnementale ».

« Qu’est-ce qui va changer – en mieux – sous le nouveau quinquennat pour les entrepreneurs ? Cela n’a pas été évoqué durant la campagne… », a déploré, de son côté, le mouvement patronal Ethic, prévenant que « l’attente est plus forte que jamais ».