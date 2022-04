Résultats Présidentielle 2022 EN DIRECT : Victoire d’Emmanuel Macron avec 58,54 % des voix…

4h47 : Macron 2017 vs 2022

Notre journaliste Philippe Berry, basé aux Etats-Unis, se régale avec l'Internet mondial et on adore. On veut remercier Philippe sans qui ce live n'aurait pas la même saveur :

Macron 2017 vs 2022 sur les électeurs de Marine Le Pen "Non, le les sifflez pas" x2.

- 2017: "Ils ont exprimé une colère. Je ferai tout pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes".

- 2022: "la colère et les désaccords doivent aussi trouver une réponse" pic.twitter.com/ZEPmRgzVd3 — Philippe Berry (@ptiberry) April 24, 2022