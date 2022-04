Le sortant Emmanuel Macron réélu, l’extrême droite au plus haut ou encore les Antilles et la Guyane qui ont massivement soutenu la RN Marine Le Pen : voici cinq choses à retenir du second tour de la présidentielle en infographies.

Cinq ans de plus

Score des deux finalistes de l'élection présidentielle française, selon les estimations des instituts de sondage dimanche à 21h30, avec rappel des scores du premier tour. - SOPHIE RAMIS, SYLVIE HUSSON / AFP

Emmanuel Macron est réélu pour cinq ans à la présidence de la République grâce à une nette victoire sur son adversaire Marine Le Pen. Selon les estimations, le président sortant a obtenu autour de 58 % des voix, soit environ 16 points d’avance. C’est la première fois qu’un président sortant est réélu depuis l’instauration du quinquennat en 2002 et hors cohabitation. « A résultat historique, responsabilité historique », a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Emmanuel Macron sera face à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française 2022. - Sophie RAMIS, Paz PIZARRO, Kenan AUGEARD / AFP

L’extrême droite au « sommet »

Graphique montrant les résultats obtenus par le FN puis par le RN lors des élections présidentielles, de 1974 à 2022 - AFP

Troisième candidature consécutive à la présidentielle et troisième défaite pour Marine Le Pen. Autour de 42 % des voix, elle réalise toutefois le meilleur résultat jamais atteint par un candidat d’extrême droite à l’Elysée. « Les idées que nous représentons arrivent à des sommets (…) Le résultat représente en lui-même une éclatante victoire », a-t-elle proclamé devant ses partisans après la publication des estimations. En 2017, elle avait recueilli près de 34 % des voix. Son père Jean-Marie Le Pen en avait à peine obtenu 17,79 % en 2002 face à Jacques Chirac, lorsque que l’extrême droite s’était qualifiée pour la première fois au second tour.

Une abstention en hausse

L'abstention estimée à 17h30 #presidentielles2022 #AFP pic.twitter.com/UVZ6NboYlu — Agence France-Presse (@afpfr) April 24, 2022

Comme au premier tour, l’abstention a été forte dimanche, sans battre pour autant le record de 1969. Selon les estimations, elle s’est située autour de 28 %, soit un peu plus d’un électeur sur quatre qui a boudé les urnes. Environ 14 millions d’électeurs ont donc refusé dimanche de départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen, soit un million de plus que les abstentionnistes du 10 avril (12,8 millions). A quoi s’ajoutent les 6,5 % des inscrits qui ont refusé de choisir eux aussi en glissant un bulletin blanc ou nul, soit plus 3 millions d’électeurs. « 35 % du corps électoral soit n’a pas voté, soit a voté blanc et nul », résume sur LCI le politologue Jérôme Jaffré, soulignant que « 17 millions d’électeurs, sur les 48 millions d’inscrits, n’ont pas pris part au scrutin ».

Petite consolation, le record des bulletins blancs et nuls de 2017, plus de 3 millions de bulletins blancs et un million de bulletins nuls du second tour de 2017, n’est pas égalé. Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria sur les raisons de l’abstention et du vote blanc ou nul, 24 % de ceux qui se sont abstenus disent qu’ils l’ont fait parce qu’ils « refusent de choisir entre deux candidats » qu’ils « rejettent totalement », comme 49 % de ceux qui ont voté blanc ou nul.

Ces Outre-mer qui votent Le Pen

Carte représentant les candidats arrivés en tête par commune au second tour de l'élection présidentielle française 2022, résultats partiels dimanche à 21h50 - SABRINA BLANCHARD, PAZ PIZARRO, CLÉA PÉCULIER, KENAN AUGEARD / AFP

🗳️Synthèse des résultats #Outremer 1/3

Marine Le Pen l'emporte en #Guadeloupe #Martinique #Guyane #StMartinStBarth #SaintPierreetMiquelon pic.twitter.com/1vg2XFpXAk — La1ere.fr (@la1ere) April 24, 2022

« Cette France trop oubliée, nous, nous ne l’oublions pas », a assuré Marine Le Pen, en guise de remerciement pour le soutien obtenu dans les Outre-mer. Elle est arrivée en tête au second tour de l’élection présidentielle en Guadeloupe avec 69,6 % des voix, en Martinique (60,87 %), à Saint-Barthélemy (54,73 %), en Guyane (60,70 %), ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69 %). A l’inverse, Emmanuel Macron est arrivé en tête dans les territoires du Pacifique, comme au premier tour, à 61,04 % en Nouvelle-Calédonie, à 51,80 % en Polynésie française et à 67,44 % à Wallis-et-Futuna.

