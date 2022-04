« Je sais ce que je vous dois », a déclaré Emmanuel Macron après quelques remerciements sur l’estrade installée au Champ de Mars. Le président sortant a été réélu ce dimanche avec 58,8 % des voix. Lors de son allocution prononcée devant ses partisans à Paris il s’est positionné : « Je ne suis plus le candidat d’un camp mais le président de toutes et tous. »

Une réponse au score élevé de Marine Le Pen qui obtient 41,2 % des votes, et convainc donc prêt de la moitié des Français. « La colère et les désaccords » qui ont conduit à voter pour le projet de l’extrême droite « doivent trouver une réponse », a-t-il annoncé. « Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m’entourent. »

« Ce vote m’oblige pour les années à venir »

Emmanuel Macron a également évoqué le vote barrage très annoncé avant ce second tour : « Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l’extrême-droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années à venir. »

Le président a promis une « méthode refondée » pour gouverner la France, assurant que « nul se sera laissé au bord du chemin ». « Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s’achève », a assuré le président sortant, appelant à être « bienveillants et respectueux » dans un pays « pétri de tant de doutes, tant de divisions ».

