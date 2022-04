Vers 19h30, les premiers arrivés au café La Bastide, QG bordelais des militants de La République en Marche pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle, préviennent d’emblée : « Dans tous les cas, ce ne sera pas une victoire joyeuse ce soir. »

Si la perspective d’une défaite d'Emmanuel Macron semblait s’éloigner ces derniers jours, ce que tendaient à confirmer les premières estimations avant 20 heures, les soutiens du président sortant se présentaient en effet perplexes avant les résultats. « Le Rassemblement national n’a jamais été aussi haut, comment s’en réjouir ? » s’inquiète Corentin, 24 ans.

Explosion de joie au QG de La République en Marche a #Bordeaux a l’annonce des résultats #Presidentielle2022 pic.twitter.com/2tbz9hyRoL — mibosredon (@mibosredon) April 24, 2022

« On est confiant, mais prudent » confie un autre militant avant l’annonce officielle de la victoire. « Clairement, à moins de 55 % ce ne serait pas bon signe. » 20 heures, les premiers résultats tombent. 58 %. Oubliée, la promesse d’une victoire modeste. L’ensemble des militants et des élus réunis dans le café laisse éclater sa joie. « Et cinq ans de plus » scandent-ils en chœur.

« 58 %, c’est symbolique »

« C’est vrai qu'on était sur la réserve, et quand on a vu les Outre-mer dans la journée [où Marine Le Pen est arrivée en tête dans de nombreux territoires], on a eu un peu peur, alors ces 58 % sont très satisfaisants, se réjouit Joséphine, 18 ans, de Libourne. 58 %, c’est symbolique. » « 58 % c'est très bien, je ne m'y attendais pas, abonde Joris, 22 ans, un militant du Bouscat, dans la banlieue de Bordeaux, où Emmanuel Macron avait fait 39 % au premier tour. En tout cas, malgré une campagne qui a été très courte, nous, sur le terrain, on a été présent et on fait tout ce qu'il fallait pour que cela arrive. »

Chacun y va de son analyse pour expliquer ce score globalement au-dessus des espérances des militants. Certains estiment qu’un « front républicain s’est finalement mis en place » et remercient au passage « Mélenchon qui a appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen. » Joris estime pour sa part que son candidat « a su se rapprocher des jeunes. » D’autres y voient encore la conséquence d’un « programme qui était nettement meilleur que celui de Marine Le Pen. »

« Le programme d’Emmanuel Macron était meilleur »

C’est le cas de Christiane, une sympathisante LREM bordelaise. « Pour moi, ce qui a fait la différence, c’est le débat. Il a permis à tout le monde de voir que le programme d’Emmanuel Macron était meilleur. Avant le premier tour, c’était très difficile de présenter ce programme, compte tenu du contexte international, mais après on a pu se pencher sur les contenus, même si tout n’est pas parfait et que j’espère que le volet social sera davantage pris en compte. »

Son amie Anne, sympathisante aussi, estime de son côté que « le front républicain ne s’est pas vraiment mis en place », ce qu’elle regrette. « Beaucoup de gens ont perdu le sens de l’histoire, notamment chez les plus jeunes. Je pense qu’il va y avoir des efforts de pédagogie à faire. »

Reste maintenant à se projeter sur les semaines à venir, en particulier les législatives qui vont vite arriver. Le mot d’ordre de La République en Marche dans le département de la Gironde est la « priorité aux sortants » et pourquoi pas « aller chercher quelques circonscriptions supplémentaires. » Ou ne pas en perdre, sachant qu'en 2017, LREM avait raflé neuf circonscriptions sur douze dans le département.

