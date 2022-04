Les électeurs de l’Outre-mer ont ouvert le bal des votes ce samedi, et ils ont placé Marine Le Pen largement en tête de ce second tour de l'élection présidentielle.

La candidate du RN l’emporte à 69,60 % en Guadeloupe, à 60,87 % en Martinique, à 60,70 % en Guyane, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69 %), à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (55,42 %), à la Réunion (59,57%) selon les chiffres diffusés dimanche soir par le ministère de l’Intérieur. Des lieux où Jean-Luc Mélenchon avait fait des scores importants au premier tour. Entre 2022 et 2017, Marine Le Pen a ainsi gagné plus de 47 points en Martinique, 36 points en Guadeloupe, et plus de 25 points en Guyane.

A Mayotte, Marine Le Pen arrive également en tête avec 59,10%. Un résultat à l'image du premier tour où les habitants avaient placé la candidate en première position avec 42,67 % des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon (23,96 %).

« Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d’Outre-mer, qui m’ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m’honore et me touche sincèrement. Cette France trop oubliée, nous, nous ne l’oublions pas », a déclaré Marine Le Pen lors de son discours prononcé à la suite de l’annonce des résultats.

Marine Le Pen remercie les Français des #Outre-mer qui l'ont placée en tête du 2nd tour de la présidentielle.

Suivez notre direct et retrouvez les résultats ici



💻📱 https://t.co/04FXwypRQd pic.twitter.com/BcXhVdkQua — La1ere.fr (@la1ere) April 24, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A l’inverse, le Pacifique a mis le président candidat en première position : Wallis et Futuna (67,44 %), Nouvelle Calédonie (61,04 %), Polynésie Française (51,80 %). Des résultats en adéquation avec ceux du premier tour, puisque Macron y était déjà en tête dans ces départements.

Découvrez les résultats du second tour de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.