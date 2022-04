Dans les rues de Paris, en vélo,

Pas (encore) de « Macron démission », mais du « Et même si Macron ne veut pas, nous, on est là ». A l’appel de plusieurs collectifs anticapitalistes, dont le groupe Extinction Rebellion, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés dans la capitale, dès l’annonce des résultats à 20 heures.

On les a d’abord cherchés autour de l’université de la Sorbonne, lieu de mobilisations dès la fin du premier tour, et bloquée il y a quelques jours. Mais les vacances scolaires ont eu raison du mécontentement ambiant. Résultat : seuls les cars de CRS étaient là en nombre ! Les rues étaient quasiment désertes aux abords du Quartier latin, la faute aussi à une météo moins clémente qu’il y a quinze jours.

Hormis des fourgons de CRS à la chaîne, le quartier de La Sorbonne est calme à 10 minutes des résultats #presidentielles2022 #Presidentielles pic.twitter.com/zNzir6SErI — Laure Gamaury (@LaureGamaury) April 24, 2022

Un happening aux Halles

Finalement, les #NiMacronNiLePen avaient décidé de se retrouver derrière les Halles. Pas difficile à deviner en suivant les fourgons de policiers et de gendarmes qui tentaient de se faufiler de la rive gauche à la droite, toutes sirènes hurlantes.

🔴Ce soir si vous êtes à #Paris ou en Île-de-France rejoignez la manifestation contre #Macron ou #LePen directement après les résultats à Châtelet !



➡️RDV : 20h01 - Parc de Halles.



Via @CAIUniv#Presidentielle2022#NiMacronNiLePen #PasUneVoixPourLePen pic.twitter.com/GblQHKep6S — Peuple Révolté (@PeupleRevolte) April 24, 2022

Dans le parc derrière les Halles, où continuait de se presser le flot habituel de Parisiens et de touristes, les manifestants, majoritairement des jeunes, scandaient des messages anticapitalistes, s’en prenant autant à Emmanuel Macron qu’à Marine Le Pen. Pas de quoi fouetter un chat, ni même déranger les badauds.

Mais un appel à converger vers la place de la République a d’un coup électrisé l’ambiance. Les groupes de CRS casqués, matraques au poing et bouclier en protection, ont rapidement chargé le groupe de quelques centaines de manifestants. Option gaz lacrymogène activée. « Ils ont débarqué d’un coup vers notre terrasse, témoigne Mourad, serveur au Bon Pêcheur. On n’a pas du tout compris ce qu’il se passait. Ça courait dans tous les sens, ça a duré deux minutes, mais c’était vraiment flippant. » A priori, plus de peur que de casse.

Ça charge sévère aux Halles où les manifestants rassemblés se font gazés #presidentielles2022 #Presidentielles pic.twitter.com/iQO0SGGx2r — Laure Gamaury (@LaureGamaury) April 24, 2022

Convergence des luttes à République

Malgré cette première charge, où quelques personnes ont été blessées et d’autres placées en garde à vue, les manifestants ont réussi à rallier la place de la République, haut lieu de la convergence des luttes où pas un week-end ne se passe sans qu’une mobilisation ne s’y tienne. Là-bas, d’autres mécontents attendaient pour chanter en chœur « Tout le monde déteste la police ».

A l’arrivée des quelque 300 personnes, mais surtout des dizaines de camions de police, des motos de gendarmerie qui filent à toute vitesse sur les voies cyclables, c’est la stupéfaction pour ceux qui, tranquillement, passaient leur dimanche soir sur la place de la République. « Mais ils sont fous, qu’est-ce qu’il se passe », se demande Amadou, qui regarde sans comprendre l’association qui distribuait repas et boissons chaudes, plier ses tables en quatrième vitesse. « Laissez-nous manger, on a faim, nous », ajoute le sans-papiers d’une vingtaine d’années, qui dort à la rue. Avec ses compagnons d’infortune, il finit par plier rapidement bagage, effrayé par la foule qui grossit et surtout les groupes de CRS qui se massent à chaque accès à la place.

La foule grossit très tranquillement à République #presidentielles2022 #Presidentielles pic.twitter.com/psEqmqLbfu — Laure Gamaury (@LaureGamaury) April 24, 2022

Il est 21 heures, c’est au tour d’un manifestant de craquer un premier fumigène. Puis, alors que s’enchaînent les chants anticapitalistes, Leslie, 21 ans, frange courte et cheveux roses, harangue les groupes alentour : « On n’oublie pas d’aller voter aux législatives, hein ! ». « On y croit encore à ce troisième tour social et écologique, confie-t-elle ensuite. Revivre les cinq dernières années, non merci. » Pendant près d’une heure, le groupe de manifestants continue sa mobilisation en chansons, le tout émaillé de cris « Mélenchon, Premier ministre ».

Pour un confrère, arrivé casqué, masque à gaz et masque de ski autour du cou, « il y a au doigt mouillé autant de manifestants que de CRS et gendarmes ce soir ». Après cette estimation, une nouvelle charge s’enchaîne à 22 heures, pour tenter de dissiper les troupes encore présentes. Peine perdue : les #NiMacronNiLePen sont toujours là, à chanter, à scander. Demain sera un autre jour chez les anti-Macron.

