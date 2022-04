Ce n’est pourtant pas un fief à proprement parler. Avec à sa tête un maire divers gauche, la commune de Marles-les-Mines, dans l’ex-bassin minier du Pas-de-Calais, avait pourtant, lors du premier tour de la présidentielle, placé Marine Le Pen en tête avec plus de 56 % des voix. Le meilleur score que la candidate du rassemblement national (RN) avait réalisé dans ce territoire.

Au second tour, l’ancienne cité minière a, de nouveau, largement plébiscité l’extrême droite. Dans la salle Pignon, qui centralisait les résultats, le suspense n’a pas eu le temps de s’inviter au dépouillement. Après une demi-heure de comptage, l’avance de Marine Le Pen était déjà conséquente. Au final, la candidate RN a empoché 76,7 % des voix (1.999 votes contre 606). Mais il y avait déjà bien longtemps qu’on savait qu’Emmanuel Macron était réélu président de la République. Et les résultats du club de foot local alimentaient davantage les conversations.

« Un vote de contestation »

« On est clairement sur un vote de contestation nationale, analyse Eric Edouard, maire (DVG) qui l’a emporté d’une courte tête (44 voix), aux municipales de 2020. Ce n’est pas l’insécurité locale qui motive les gens. Chez nous, le débat n’est pas de savoir si on arme la police municipale mais si on peut embaucher un deuxième garde champêtre. Les petits voyous, on les connaît. »

Pas forcément le point de vue de Barbara. « Quand on appelle le commissariat pour des problèmes, personne ne vient ». Pour cette quadragénaire blonde, veste rouge, la déception est grande. « Les gens ont peur du RN. C’est dommage car Marine Le Pen n’est pas raciste comme son père. Il faut arrêter avec ça », avance-t-elle.

« Ravi de l’implantation locale du RN »

Pour Siméon, d’origine bulgare, « le RN, c’est l’avenir ». Ce trentenaire, veste à carreaux, reste persuadé que « ce sera pour la prochaine fois ». « Ce n’est pas un vote de contestation, mais d’adhésion », surenchérit Jérôme Leroy, candidat RN battu lors des dernières municipales. Le jeune homme se dit déçu de la défaite de sa favorite, mais « ravi de l’implantation locale du RN ».

« Dans un bureau, Marine a atteint les 80 %, se félicite-t-il. La gauche a disparu. Nous sommes bien ancrés. Les habitants se rendent compte que le RN sait parfaitement bien gérer les villes qu’il dirige, comme à Hénin-Beaumont et, plus récemment, à Bruay-La Buissière. »

Une personne sur deux est d’origine polonaise

Situés au pied des terrils, la ville et ses 5.500 habitants portent encore les stigmates de l’exploitation du charbon et de l’émigration. Ici, une personne sur deux est d’origine polonaise. « On joue encore l’hymne de la Pologne lors des cérémonies et le drapeau polonais flotte toujours devant la mairie », raconte Eric Edouard.

Mais la ville, longtemps restée aux mains des communistes, semble effectivement avoir basculé vers d’autres idéaux. « Nous sommes une des communes les plus pauvres du territoire avec 72 % de logements sociaux, explique Eric Edouard. Ce qui signifie une concentration de gens en difficulté. Les jeunes ne trouvent pas de boulot, les gens désespèrent. Et nous, élus du cru, ont fait ce qu’on peut. »

Dans l’ambiance feutrée du bureau de vote, aucune explosion de joie à l’annonce de la victoire d’Emmanuel Macron. Comme si la fatalité avait définitivement frappé les lieux. La veille, un concert était organisé dans une autre salle de la ville. Le chanteur Cali est venu soutenir, devant 400 personnes, les quelque 800 ouvriers licenciés de l’usine Bridgestone de Béthune. Il y avait davantage d’ambiance.

