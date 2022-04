Les Usines Fagor-Brandt ont bourdonné tout ce week-end, à Lyon. Comme dans un essaim d’abeilles, un doux vrombissement planait dans l’air : celui de centaines d’aiguilles perfusant de l’encre dans un dos, un bras, un mollet.

Plus de 200 tatoueurs du monde entier se sont réunis pour The Ink Factory, une grande convention où l’on pouvait admirer le style de chacun avant de le voir appliqué sur des clients peu douillets. Et à ce niveau de créativité, de finesse et de perfection, ce n’était plus du tatouage, mais de la gravure sur peau.

Des motifs qui peuvent porter à confusion

En ce jour de deuxième tour, nous avons cherché quelques symboles politiques dans cet album géant d’animaux, de fleurs, de stars et d’abstractions diverses. « Le tatouage politique existe, c’est évident, parce qu’on a aussi envie de dire des choses avec ce qu’on marque sur notre peau », remarque Cédric Gravé, tatoueur dans la presqu’île de Lyon.

« Tatouer des choses extrême droite, nous, on ne fait pas ça. Mais des revendications plus militantes, d’extrême gauche par exemple, ça se fait assez régulièrement dans le tatouage », concède-t-il. Plus que des symboles, ce seront des slogans : « Une phrase du genre « l’ouvrier se tue à la tâche, le patron se tue à la hache », si ça me fait marrer, je vais accepter de le faire ! Par contre, « la France aux Français », non. Nos limites à nous, ce sont aussi nos convictions personnelles. »

Cédric Gravé reste prudent lorsqu’on lui demande de tatouer certains symboles. Comme il l’explique, « il y a des symboles forts comme la croix de feu ou la croix de Malte, qui peuvent représenter l’amour de la moto mais qui ont été récupérés par certains courants de l’armée », notamment extrémistes.

Les tatoueurs n’acceptent pas n’importe quoi

La même vigilance est de mise chez Sam Antta, apprentie chez G. rom Tattoo (Lyon 6) et spécialiste du tatouage traditionnel : « Nous, on ne demande pas l’identité, la religion ou les opinions politiques de nos clients, mais c’est une question de feeling. Si un symbole nous paraît louche, on essaie de comprendre ce que c’est. On m’a parfois demandé de tatouer des runes, qui sont assez politisées. Certaines ne veulent rien dire politiquement, mais l’une d’elles a été reprise par l’extrême droite : celle-ci, on évitera de la tatouer. »

Si ses clients n’évoquent pas toujours leurs motivations au moment de choisir leur tatouage, Sam Antta a remarqué que « les gens de gauche ne se font pas trop de tatouages de gauche ! Mais ceux de droite, ici, se font souvent tatouer certains symboles comme la fleur de lys, le virage sud ou certains endroits du Vieux-Lyon ». Là encore, c’est le feeling qui lui fait prendre la responsabilité de tatouer, ou non : « Celui qui voulait le Vieux-Lyon, je ne le sentais pas, et je ne voulais pas mettre dans mon CV que je fais ce genre de tatouage. Si je le découvre des années après, tant pis, mais j’essaie d’anticiper et de faire attention », dit-elle.

Choisir un tatouage qui ressemble avant tout à soi

Dans les allées vrombissantes, Noémie, 18 ans, est en quête de son premier tatouage, après avoir voté pour la première fois. « On ne va pas se mentir, aujourd’hui j’ai voté contre plutôt que pour ! », sourit la jeune fille.

Choisir un tatouage politique ? « Il deviendrait obsolète dans cinq ans, non ? Je suis assez engagée dans le social, mais je ne me vois pas choisir un tatouage qui prouverait que je suis pour l’écologie, par exemple, dit-elle. Je préfère montrer mes convictions par un beau dessin, qui représenterait vraiment ce que je suis, moi, et pas les messages que d’autres voudraient imposer. Donc aujourd’hui, je suis contente d’avoir voté, mais je vais choisir quelque chose qui n’a rien à voir et qui me plaira toute ma vie ! »

