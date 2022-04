Pan bagnat, autres sandwichs ou poke ball… A l’heure du déjeuner ce dimanche d'élection présidentielle, après l’orage de la nuit et juste avant de nouvelles averses sur les coups de 13 heures, une petite foule s’est formée sur la Croisette. Pressée là par les rayons du soleil qui réchauffaient l’ambiance entre des nuages toujours menaçants. Malgré le sable encore mouillé, Ariane, Jérôme et leur petit garçon se sont trouvé un point de chute sur la plage Macé, avec vue directe sur les vagues. En détente, loin de la douce agitation des 56 bureaux de vote cannois, le couple de trentenaires explique qu’il n’ira « pas voter ».

Leurs « bulletins de gauche », « rares » selon eux à Cannes - Jean-Luc Mélenchon y est tout de même arrivé troisième –, ne serviront pas aux deux candidats finalistes. « Le Pen ou Macron… On est un peu fatigué de devoir faire un choix qui ne nous convient pas, expliquent-ils. On s’occupe autrement aujourd’hui. Après le déjeuner, on ira passer du temps avec de la famille. Ce soir, on regardera quand même les résultats. Mais de loin. »

« J’ai préféré la plus ferme des deux »

Entre les poussettes, les locaux et les vacanciers qui circulent sur la Croisette, deux amis joggeurs ont freiné leur allure. C’est l’heure de la pause. Leur casse-croûte acheté dans un des kiosques qui jalonnent le boulevard, ils s’installent eux aussi sur le bord de mer. Mais pour eux, au contraire, même s’ils ont pris le temps de profiter d’une longue virée au grand air, et entre les gouttes, il était « impensable de ne pas aller voter ».

Des locaux et des touristes profitent de la plage, le long du boulevard de la Croisette, le 24 avril 2022 à Cannes - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

« Pour Marine », annoncent-ils en chœur. Dans cette ville où le maire LR David Lisnard a été réélu avec 88 % des voix en 2020, « la droite républicaine, pour laquelle je votais jusque-là, s’est complètement effondrée au premier tour comme partout ailleurs », rappelle le plus âgé de ces deux sportifs. « LR n’existe plus, je le crains. En attendant, il fallait bien choisir. Et j’ai préféré la plus ferme des deux », ajoute-t-il.

« Ce scrutin est primordial, il ne faut pas se tromper »

Sur les enrochements qui servent de frontière entre la plage et le Vieux-Port, juste à côté du Palais des festivals, plusieurs petits groupes ont aussi entamé leur ravitaillement. Julien, 38 ans, vit à Londres. Il est à Cannes « pour le travail ». Mais pas question pour lui de rater cette « élection excessivement importante ». Alors il a signé une « procuration » envoyée dans un des bureaux de vote destinés aux Français de l’étranger. « Ce scrutin est primordial. Il ne faut pas se tromper », insiste ce joueur professionnel de poker sans toutefois préciser pour qui son cœur a balancé.

Un peu plus loin, une famille du Jura arrivée la veille pour quelques jours de vacances profite elle aussi du soleil. Maryvonne, la grand-mère, prend la parole. De son côté, il n’y a eu aucune procuration. « On a préféré s’occuper de notre séjour. L’esprit léger. De toute façon, ce n’est pas ma voix qui pourrait changer quoi que ce soit. Les jeux sont faits », croit-elle savoir. Pas tout à fait. A Cannes, les bureaux de vote fermeront à 20 heures. A midi, ils enregistraient un taux de participation de 31,97 %. Soit moins qu’au premier tour (33,02 %).