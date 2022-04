Il s’est présenté dans la matinée dans son bureau de vote du deuxième arrondissement, comme des milliers de Français appelés à élire le prochain président de la République en ce second tour. Mais la prochaine fois que Jean-Luc Mélenchon viendra à Marseille, pour les législatives cette fois, le chef de file LFI glissera-t-il son nom dans l’urne ? Le député de Marseille, élu en 2017, le sera-t-il encore en 2022 ? Interrogé sur le sujet par 20 Minutes, Jean-Luc Mélenchon ne cache pas ses doutes.

« Je ne sais pas, indique-t-il. Il faut qu’on en parle avec mes proches pour voir comme on peut s’organiser. Il y a des discussions, mais je note que six Premiers ministres de France sur 24 n’étaient pas eux-mêmes députés. Mais ce n’est pas encore tranché. » Il a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon s’est en effet déclaré « candidat » à cette fonction. Le député de Marseille, qui affirme prendre sa décision « dans la semaine » sur une éventuelle candidature à sa réélection, se demande « comment faire campagne pour tout un pays, et en même temps être candidat ». « J’ai des limites aussi, souffle-t-il. J’ai que deux bras. Je ne peux pas tout faire. »

« C’est ça qui me fait hésiter »

« C’est surtout l’organisation du travail, et le fait que, si je n’étais pas candidat, il faut que je puisse être quand même Premier ministre, confie-t-il. Il faut pas traiter les gens avec désinvolture. J’ai fait 55 % au premier tour dans ma "circo". Mais ce n’est pas une raison. C’est pas respectueux. Une campagne, tu viens, tu parles avec des gens. Moi, j’ai toujours fait comme ça, et je vois pas qu’on puisse faire autrement. C’est ça qui me fait hésiter. Mais c’est des problèmes de riches. Je n’ai pas trop de soucis sur la circonscription où j’ai été élu. Ça m’a fait beaucoup rire de voir les résultats sur ma circonscription. Ça m’a beaucoup ému, parce qu’on avait dit tellement de méchancetés sur moi ici. Me voilà gentiment vengé. »

Le député de Marseille s’est vu en effet reprocher son absence de la cité phocéenne depuis son élection en 2017.​ Apostrophé d’ailleurs ce dimanche matin par un électeur du même bureau de vote, qui lui a demandé si « on aurait le droit à un hologramme ou un fantôme », Jean-Luc Mélenchon a indiqué avoir affaire à « une mouette ».

Un autre paramètre fait hésiter Jean-Luc Mélenchon, selon ses dires. « A partir du moment où m’est donnée la parole, il faut la donner à la myriade de ceux qui vont se présenter juste pour être dans la même circonscription que moi. » Et de préciser : « Si je veux être dans tous les médias, il faut pas que derrière, chaque média est l’obligation d’en interviewer dix autres qui sont candidats dans la même circonscription que moi. Ça, ça pèse lourd, parce que les médias, c’est peut-être pas toute la bataille, mais c’est un bon morceau. »