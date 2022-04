La pluie s’est arrêtée mais le ciel reste, lui, désespérément gris. En ce dimanche matin à Dettwiller, commune de 2.600 habitants située à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Strasbourg ( Alsace), l’humeur générale épouse la couleur des nuages. Sur la place de l’école primaire, le petit marché aux puces attire une affluence limitée et des votants peu enthousiastes à l’aube du second tour de l'élection présidentielle.

« C’est mort ici », souffle Daniel, un Dettwillerois de 75 ans. Autant dire qu’il en a vu passer, des présidents. Il soupire à nouveau : « Je suis allé voter, mais sans aucune motivation. Par devoir, mais pas par conviction. »

« Un choix par défaut »

Dans cette bourgade qui a placé Marine Le Pen en tête au premier tour avec 32 % de voix, contre 27 % pour Emmanuel Macron, le retraité avait donné son vote à Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd’hui, il a « fait un choix par défaut » : « La politique m’intéresse énormément, mais ce sont toujours les mêmes promesses pas tenues. De toute façon, ils ne bossent pas pour le peuple. »

Venu de Moselle avec sa fille Marie-Laure pour le vide-greniers, Albert s’est déplacé dès l’aurore dans le bureau de vote de son village : « Je me suis forcé à aller voter par sécurité, je n’ai pas besoin de dire pour qui (sourire). » Sa fille est encore indécise : « J’aimerais du changement, mais les risques sont énormes par rapport à l’autre candidate… »

« Plus enthousiaste pour le Racing que pour la présidentielle »

D’autres sont sûrs de leur choix, à l’image d’Etienne, qui a fait son devoir citoyen dès l’ouverture du bureau de son village : « Je n’ai pas tergiversé au moment de mettre le bulletin. » Avant de faire part de son incompréhension face aux gens qui lui disent voter blanc : « Pour moi, c’est comme s’ils ne votaient pas. »

Le chauffeur routier de 49 ans assume clairement le choix Macron : « Le quinquennat a été très compliqué, entre les "gilets jaunes", le Covid, la guerre… Il mérite qu’on lui laisse encore cinq ans. » Même s’il le concède volontiers « être plus enthousiaste pour le Racing Club de Strasbourg », qui joue cette après-midi à Lille, « que pour la présidentielle ».

« Une fois dans l’isoloir, je n’ai plus eu de doute »

Dans le bureau de vote de l’école maternelle, l’un des trois de la commune, les Dettwillerois arrivent au compte-goutte, là encore sans trop d’enthousiasme. « On invite la famille aujourd’hui, donc les élections c’est important, mais on est plus dans la cuisine qu’autre chose », lance François juste après son vote.

Pour autant, parmi les personnes interrogées, aucune n’a déclaré avoir glissé un bulletin blanc ou nul dans l’urne. « J’ai voté blanc il y a cinq ans, mais cette année j’ai choisi quelqu’un. Une fois dans l’isoloir, je n’ai plus eu de doute », confie Éléonore.

Vers 10 heures, ils sont 130 sur 920 à s’être rendus au bureau de vote de l’école maternelle. « Environ 15 % des inscrits », note le président du bureau Marc Vogel. « A 10 heures, c’est un peu plus bas que d’habitude. » Quant à l’atmosphère générale, l’un des assesseurs lance dans un éclat de rire : « C’est sûr qu’ils ne font pas tourner les serviettes ! » Réponse instantanée d’un votant : « Ça, ce sera en fonction du résultat ! »

