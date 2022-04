Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Avant l’ouverture des bureaux de vote dimanche matin en métropole, de premiers électeurs d’Outre-mer et de l’étranger ont voté dès samedi, décalage horaire oblige, pour un scrutin présidentiel aux enjeux cruciaux.

Au large du Canada, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, a donné le coup d’envoi des opérations de vote pour le second tour, avant la Guyane, les Antilles, puis les îles du Pacifique et de l’océan Indien. En Guyane, à l’école Henri-Agarande de Cayenne, les électeurs défilaient sans temps mort. Pour Sandy Doro, une étudiante de 18 ans : « c’est un droit essentiel qu’il faut exercer ». A côté d’elle, Lyvio Francius, étudiant du même âge, vote aussi pour la première fois, mais sans grand enthousiasme : « C’est ma mère qui m’y a poussé et qui m’a emmené, sinon ça ne m’intéresse pas vraiment ».

« Devoir de citoyen »

A Baie-Mahault en Guadeloupe, Dominique B., 55 ans, responsable santé/sécurité dans une entreprise, a également fait son « devoir de citoyen » pour « peser dans la décision finale ». Même si « cette campagne, en Guadeloupe, on ne l’a pas beaucoup vue. Les politiques ici ne savent pas quoi faire et nous les électeurs on se retrouve un peu perdus ». De longues files d’électeurs, chaudement vêtus et masques anti-Covid sur le visage, étaient aussi visibles au Palais des congrès de Montréal (Canada), une ville où réside une importante communauté française.

En métropole, les bureaux de vote ouvrent dimanche à partir de 8 heures. Depuis vendredi minuit, la campagne est officiellement terminée. Avant les résultats dimanche à 20 heures, aucune interview ni aucun sondage ou estimation de résultats ne peut être publié. Quelque 48,7 millions de Français doivent départager, comme en 2017, deux candidats aux programmes radicalement opposés pour diriger un pays phare de l’Europe, dans un contexte international particulièrement tendu avec une guerre qui fait rage aux frontières de l’Union européenne.

Deux France

Europe, économie, pouvoir d’achat, relations avec la Russie, retraites, immigration : tout ou presque sépare les deux rivaux, qui semblent incarner plus que jamais deux France, après un quinquennat émaillé de crises multiples, des « gilets jaunes » à la pandémie de Covid-19. D’un côté, Emmanuel Macron, 44 ans, arrivé en tête au premier tour (27,85 %), veut une nouvelle fois transcender les clivages gauche/droite pour s’imposer.

Donné favori dans les sondages, il espère devenir le premier président de la Ve République réélu au suffrage universel hors cohabitation. Le président sortant, qui a prévu de tenir sa soirée électorale sur le Champ-de-Mars, a appelé à faire barrage à l’extrême droite, promettant baisse d’impôts, réforme des retraites et davantage d’écologie.

De l’autre, Marine Le Pen, 53 ans, ambitionne de devenir la première représentante de l’extrême droite – un terme qu’elle récuse – et la première femme à investir l’Elysée. Le 10 avril, elle était arrivée plus de quatre points (23,15 %) derrière le président sortant. Sèchement battue il y a cinq ans (33,9 % des voix), elle compte bien faire mentir les enquêtes d’opinion en rassemblant un large front anti-Macron sur la thématique de la défense du pouvoir d’achat et de la lutte contre l’immigration. Environ 500 personnes, souvent jeunes, ont par ailleurs manifesté samedi à Strasbourg et 450 à Lille contre l’extrême droite, selon les chiffres des préfectures.

Promenade sur la plage

Emmanuel Macron, vêtu d’un sweet à capuche bleu blanc rouge, casquette et lunettes de soleil, et son épouse Brigitte se sont quant à eux promenés pendant une heure et demie sur la plage du Touquet (Pas-de-Calais), leur lieu de villégiature. Avant de regagner leur maison après avoir salué des badauds. « Quel que soit le vainqueur, le pays sera forcément plus difficile à gouverner dans les cinq ans qui viennent », a estimé à l’AFP la politologue Chloé Morin.

« Si Emmanuel Macron est réélu, le mode de scrutin aux législatives devrait conduire à ce que (les) oppositions plus radicales soient assez faiblement représentées au Parlement. Elles seront donc davantage dans une opposition médiatique ou dans la rue que dans une opposition parlementaire ou dans une culture de compromis », selon elle.

L’abstention, arbitre et grande inconnue

L’abstention risque d’être élevée, voire plus forte dimanche qu’au premier tour (26,31 %). Tout comme les bulletins blancs et nuls qui avaient atteint un record en 2017, attestant le refus de millions de Français de choisir entre les deux finalistes. Elle pourrait se situer entre 26 % et 28 %, soit en dessous du record pour un second tour de 1969 (31,1 %). Les trois zones scolaires seront en outre en vacances ce week-end, avec notamment le début du congé de printemps pour la région parisienne.

La participation en Outre-mer donnera donc une première tendance. D’autant plus que le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon, fort de sa troisième place le 10 avril avec 21,95 % des voix au niveau national, était arrivé largement en tête dans les Antilles, dépassant la barre des 50 % en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Son électorat – plus grosse réserve de voix de l’entre-deux-tours – a été particulièrement courtisé par les deux finalistes. Mais de nombreux sympathisants LFI pourraient être tentés de bouder les urnes.