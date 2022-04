Sur un fond élyséen, un graphique donne Marine Le Pen à 50,5 % et Emmanuel Macron à 49,5 %. Un résultat qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle : les posts ont été vus plus de 2,5 millions de fois sur Facebook et partagés plus de 1.400 fois sur Twitter. « Les sondages sont magouillés, Marine a encore plus », commente un internaute.

Le texte accompagnant ce graphique, provenant du compte Twitter Pol. Stat, précise cependant qu’il ne s’agit pas d’un sondage, mais d’une « estimation basée sur une étude méthodologique e-score, e-reputation », publiée le 18 avril. Ce compte se présente comme une plateforme numérique regroupant « les enquêtes et sondages du monde politique français ». Et semble très proche de l’extrême droite. Les estimations ou sondages Twitter y sont particulièrement favorables à Eric Zemmour (donné en février à 49,5 % contre Emmanuel Macron) et, maintenant, à Marine Le Pen.

FAKE OFF

Ce n’est pas la première fois que des outils, sondages ou estimations sont détournés sur les réseaux sociaux en période de campagne électorale. Un faux sondage suisse donnait ainsi Eric Zemmour en tête des intentions de votes avant le premier tour. Une application pour smartphone, Qotmii, mesurant « le potentiel électoral des candidats » à partir du « bruit » sur Internet, a aussi été mise en avant par des supporteurs du leader de Reconquête, comme le montrait Le Monde.

Contacté, le compte Twitter Pol. Stat n’a pas répondu à nos questions concernant la méthodologie appliquée pour parvenir à cette estimation. Marine Le Pen arrive en tête, mais en tête de quoi ? Des intentions de vote ? Du buzz sur Internet ? Ce n’est pas détaillé par le compte, qui se garde bien de le préciser, entraînant une confusion dans l’interprétation des chiffres.

Appel à la « plus grande prudence »

Dans un communiqué commun à la veille du premier tour, la Commission des sondages et la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ont appelé à « la plus grande prudence » concernant la diffusion « d’informations trompeuses présentées abusivement comme des sondages ». Elles ont rappelé qu’un sondage se définit comme « une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon ». Des classements, comme ceux de Qotmii, ne peuvent « en aucun cas être qualifiés de sondages », ajoutaient-elles.

« On a un système de référence très précis sur les sondages, précise à 20 Minutes la Commission des sondages, chargée de contrôler la publication et la diffusion de sondages électoraux. Un e-score ou une e-reputation, c’est la mesure du buzz sur Internet. Personne ne connaît l’algorithme qui permet de passer de cette mesure à des intentions de vote. Il faut faire attention à ces estimations. »

Déjà, en 2017…

La Commission des sondages rappelle que lors de la campagne présidentielle de 2017, un précédent avait déjà eu lieu. L’outil Filteris, qui mesurait le « poids numérique des candidats », donnait Français Fillon plus haut que les sondages électoraux. Des parlementaires Les Républicains avaient utilisé ces données pour soutenir leur candidat à l’époque.

Enfin, si les sondages sont critiqués et peuvent se tromper, les dernières enquêtes donnent des résultats à l’opposé de cette estimation : Emmanuel Macron arrive en tête du second tour avec entre 53 % et 57,5 % des intentions de vote face à Marine Le Pen.