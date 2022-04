23,15 % soit presque deux points de plus qu'en 2017 et cinq points de plus qu’en 2012. C’est le pourcentage de voix qu'a obtenu Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril dernier. Un score record, au premier tour d’une présidentielle pour l'extrême droite sous la Ve République. Et une menace pour la démocratie ? « Cela ne signifie pas que la France est devenue un pays de fachos, mais plutôt que la démocratie est fragilisée », analyse Régis Meyran, coordinateur scientifique de la Plateforme internationale sur le racisme et l’antisémitisme (EPHE/FMSH) et auteur du livre Obsessions identitaires.

Chercheur en anthropologie sociale, il attribue notamment le succès du parti politique de la famille Le Pen à une simple idée avancée depuis deux décennies et largement reprise par d’autres partis pour glaner quelques électeurs : celle du mythe identitaire.

Une dimension sociale qui brouille les pistes

« La grosse "nouveauté" en France, depuis les années 2000, c’est l’apparition du thème des identités, qui, pendant très longtemps, était inexistant, affirme-t-il. Il en existe deux sortes : les identités ouvertes, donc émancipatrices et positives pour la démocratie, et les identités fermées basées sur la haine et l’exclusion ». Ces dernières seraient donc celles portées par le RN.

En ajoutant, dans son programme et dans ses discours, une dimension sociale, et en s’appuyant sur des problématiques comme que le pouvoir d'achat, la candidate du RN aurait ainsi brouillé les pistes, selon Régis Meyran, et réussi à attirer de nouveaux électeurs. « Aujourd’hui, on voit bien que quelque chose s’est cassé en France. Et que les gens sont tentés par le ressentiment et la colère. Mais ne nous y trompons pas : la montée de l’extrême droite fragilise la démocratie », assure-t-il.