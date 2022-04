Présidentielle 2022 EN DIRECT : C’est le « jour J », qui sera le nouveau locataire de l’Elysée ?….

4h35 : Le débat, côté programmes (et pas punchlines)

Un débat tendu, respectueux et instructif. Cinq ans après son duel raté face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait juré via ses proches qu’elle serait cette fois mieux préparée. Et si elle a été mise en difficulté au cours de la première heure sur le pouvoir d’achat et la Russie, la candidate du rassemblement national s’est ressaisie ensuite, sans véritablement parvenir à bousculer le chef de l’Etat et son bilan. Au final, les deux candidats ont pu afficher leurs différences sur une dizaine de sujets chauds. Et les Français les départageront ce dimanche.