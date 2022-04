Comme dans vingt et un autres cas en France, les résultats du premier tour de l’ élection présidentielle du bureau de vote n° 308 à l’ouest de Nice, ont été annulés. Les 475 enveloppes dépouillées là-bas, à l’école Bois de Boulogne, n’ont donc pas compté.

Dans le quartier des Moulins, à l'ouest de Nice (Illustration) - E. Martin / ANP / 20 Minutes

Une décision prise à la suite de « discordances importantes et inexpliquées entre le nombre de suffrages exprimés, le nombre de bulletins blancs ou nuls et le nombre des émargements », a tranché le Conseil constitutionnel​. Selon la préfecture des Alpes-Maritimes, Jean-Luc Mélenchon y avait obtenu 70,74 % de voix, Emmanuel Macron 13,47 %, Marine Le Pen 8,21 % et Éric Zemmour 3,79 %. Les autres candidats ne dépassaient pas 1 %. Et la participation s’élevait à 56 %.

Une annulation qui « démotive les électeurs qui se sont déplacés » ?

Jean-Christophe Picard, élu du groupe écologiste à la mairie de Nice, craint que cette annulation « regrettable » puisse « démotiver les électeurs qui se sont déplacés pour rien », écrit-il sur le blog de Mediapart. Surtout dans cette partie de la ville où il est difficile de mobiliser. Une journée de sensibilisation avait d’ailleurs eu lieu avant le premier tour pour inciter les habitants à s’inscrire sur les listes électorales et à se déplacer aux urnes, à l’initiative du premier adjoint Anthony Borré et des associations du quartier. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 38,2 % des inscrits ne s’étaient pas exprimés.

« L’erreur est humaine »

Parmi les associations actives à cette cause, l’Aide aux devoirs animation des Moulins (Adam). « Cette année, l’abstention au niveau du quartier est plus ou moins égale à celle locale et nationale, affirme le directeur Karim Ben Ahmed. C’est encourageant. Avec l’Adam, on aide la population à accéder à ses droits mais on l’accompagne également dans ses devoirs de citoyen tout au long de l’année. Comme celui d’aller voter. »

Il ajoute : « Il y a eu un cafouillage au bureau de vote. Mais les habitants savent que c’est un temps important et que, parfois, il y a des loupés. Il faut relativiser parce que c’est le seul à Nice. Ça aurait pu se passer ailleurs mais c’est arrivé aux Moulins. L’erreur est humaine, tout le monde en est conscient. Cet incident n’empêchera pas les électeurs de se déplacer pour le second tour. »

Eviter les irrégularités dimanche prochain

C’est en tout cas l’état d’esprit de Philippe, 71 ans, inscrit au bureau 308. « Ce n’est pas agréable d’apprendre que notre voix n’a pas compté. Surtout pour cette élection. Mais on n’a pas voté pour rien et on y retournera. Pour une fois qu’on a l’occasion de s’exprimer, il faut y aller et profiter de notre droit ! Et même si la première fois, ça a coincé, on ne lâche pas l’affaire ! »

Et pour éviter que cet incident ne se reproduise lors du second tour dimanche, la mairie de Nice a prévu de changer totalement l’équipe du bureau de vote n° 308 a appris 20 Minutes de sources concordantes.

Au total, le Conseil constitutionnel a invalidé 10.216 votes, c’est-à-dire 0,02 % du scrutin. Un pourcentage qui ne modifie pas le résultat final de ce premier tour de l’élection présidentielle. Les autres raisons de ces annulations concernaient des irrégularités comme l’installation d’un bureau de vote au domicile d’un maire, sans isoloir, des fermetures anticipées des bureaux, ou des urnes non verrouillées, comme à Grasse, au bureau n° 27 où 843 suffrages ont été annulés.