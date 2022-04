« Les professeurs sont très mécontents, et ils ont raison ». Face à ce constat fait par Marine Le Pen, Emmanuel Macron a annoncé, lors du débat présidentiel de mercredi soir, vouloir relever les rémunérations des enseignants de manière à ce qu’il n’y ait « plus de démarrage de carrière sous les 2.000 euros » par mois. Cette augmentation est « conditionnée à absolument rien » a affirmé le candidat.

Cet engagement signifiera une hausse « d’environ 10 % pour les enseignants en début de carrière », a précisé le président sortant, sans toutefois indiquer de date. « La revalorisation des enseignants a débuté sous ce quinquennat », a-t-il en outre assuré.

Attaque sur McKinsey

Marine le Pen, elle, a déclaré vouloir revaloriser les salaires des professeurs de « 3 % par an », avec une demi-journée de travail supplémentaire en primaire, rémunérée en plus. Elle a aussi souhaité des sanctions plus sévères pour les élèves perturbateurs.

La candidate a en outre accusé son adversaire de vouloir « payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves » et de tâches supplémentaires. « Je ne sais pas si c’est McKinsey qui a proposé ça », a-t-elle attaqué, en allusion au cabinet de consulting américain qui a effectué des missions pour le gouvernement. « Je l’attendais celle-là », a commenté son opposant.