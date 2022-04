« Il m’énerve. Je ne le supporte pas. » « Il est tout avachi, il a l’air vraiment crevé. » Mercredi soir, à Vallauris, au 69 de l’avenue Georges-Clemenceau, le ton, parfois goguenard, est très souvent monté face à la télé branchée sur TF1 et le débat d’entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Toujours contre Emmanuel Macron. Dans sa permanence, Lionel Tivoli, élu RN de cette commune maralpine de presque 26.000 habitants, accueillait une poignée d’électeurs tous acquis à la cause de « Marine » Le Pen. Et 20 Minutes a pu suivre leurs échanges, très souvent enflammés par les interventions du président sortant.

Grégory Balsamo, storiste de 25 ans venu en famille, a la voix qui porte. Gestion de la crise du Covid-19, économie, questions sociétales… « Il a fait n’importe quoi dans tous les domaines », tranche-t-il. Avant de sortir les griffes : « Il lui coupe tout le temps la parole. C’est insupportable. En plus, il n’a rien préparé, il lui pique toutes ses idées. »

Le « mépris » de Macron face au « charisme » de Le Pen

Entre un nem et une bouchée de riz cantonais, achetés dans le restaurant chinois d’à côté, son frère Loïc, 19 ans, vante lui aussi le programme de la candidate d’extrême droite, « surtout pour ce qu’elle veut faire pour l’apprentissage et pour les bas salaires des étudiants ». Leur sœur Amandine est aussi de la partie. A 14 ans, elle n’a pas encore le droit de vote mais défend déjà « le charisme » de celle qui s’affiche partout sur les murs du local. Assis autour de la table, également recouverte de paquets de chips XXL, Lionel Tivoli ronge son frein. Et tire régulièrement sur sa cigarette électronique. « Il est tellement méprisant », lâche le conseiller régional.

« Je ne comprends pas qu’on puisse s’opposer à Marine. Elle est toujours dans le vrai alors que Macron, lui, a pris les gens pour des cons, réagit aussi Emmanuelle, une hôtesse de caisse de 53 ans, ancienne Sarkozyste convaincue. Je suis allée dans des meetings et j’ai compris qu’elle n’était pas la personne diabolique décrite par certains. Elle n’est pas son père. Je vote pour elle et le Rassemblement national depuis 2017. »

« Je ne suis pas du tout raciste »

Son chien Noucky dans les bras, elle se justifie, en s’exprimant d’emblée le thème de l’immigration : « Du moment que tu travailles et que tu paies tes impôts, tout va bien. Si tu viens pour faire le terroriste, c’est dehors ! C’est normal non ? Je ne comprends pas comment on peut s’opposer à ce raisonnement simple. » Elle précise : « Je ne suis pas du tout raciste ». Et enchaîne : « Bientôt, on va nous demander de nous voiler aussi ? »

Dans la permanence de Lionel Tivoli, mercredi soir - F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Emmanuel Macron évoque à l’antenne les prêts obtenus par Marine Le Pen à l’étranger, et notamment en Russie. « Vous dépendez du pouvoir russe », accuse le président candidat. Le sang de l’assemblée ne fait qu’un tour. « Il m’énerve trop, je sors fumer une clope », lâche Emmanuelle, vite rejointe par Patricia. Hôtesse de caisse elle aussi, cette Vallaurienne de 50 ans s’était déjà emportée face au satisfecit d’Emmanuel Macron sur la crise sanitaire. « Parlons-en. Les fermetures d’école… C’est du grand n’importe quoi et c’est dramatique. Ma fille a complètement décroché », se désole-t-elle.

La quinqua est également tombée de sa chaise au moment où les discussions tournaient autour du chômage et de la question cruciale des retraites. « Il met à son compte les histoires de pénibilité alors que c’est elle qui en a parlé en premier », peste-t-elle. « Moi, j’ai travaillé toute ma vie et je n’arrive même pas à partir en vacances. Comment c’est possible de ne pas arriver à comprendre que les gens en ont ras le bol. A la retraite, j’aurai combien ? Et surtout à quel âge ? Avec Macron, ce sera 65 ans. Jamais de la vie. Il faut que Marine passe. » La candidate proposera « un système progressif » avec lequel « ceux qui auront eu un emploi entre 17 et 20 ans pourront partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités ». Pour les autres, ça sera 62 ans avec 42 annuités.

Qui veut « diviser les Français » ?

Le débat avance. Et porte désormais sur le thème de la sécurité. « La situation du pays est vraiment très mauvaise », juge Marine Le Pen qui parle « d’ensauvagement ». Elle entend « régler le programme de l’immigration anarchique et massive qui contribue à l’insécurité » et affirme qu’elle veut « arrêter les aménagements de peine », considérés « par les délinquants comme l’impunité totale ». Tout le monde acquiesce dans la permanence. La candidate veut aussi « agir contre l’islamisme » et « interdire le voile dans l’espace public ». « Elle a entièrement raison », ponctue Emmanuelle. Le sortant accuse sa concurrente de « vouloir créer une guerre civile » et de « vouloir diviser les Français ». « Et lui, il n’a pas voulu nous diviser avec les histoires de vaccin et de pass sanitaire », s’exaspère encore la spectatrice.

A l’heure du bilan, sans surprise, tout le monde s’accorde pour dire que Marine Le Pen a été « super ». « Elle fait mieux qu’en 2017. Elle a gagné une vraie stature de chef d’Etat. Elle a été vraiment meilleure que lui », tranche Grégory Balsamo. « On a découvert une nouvelle Marine ce soir, abonde Lionel Tivoli. Elle a mis en difficulté le président sortant sur de nombreux sujets, sur le port du voile et sur la retraite notamment. Plusieurs articles de fact-cheking publiés en direct lui ont donné raison ». Pour dimanche, les intentions de vote de ces habitants de Vallauris n’auront pas bougé d’un iota. Bien au contraire.

Dans cette commune des Alpes-Maritimes (27,79 % contre 23,73 %), comme dans tout le département (26,65 % contre 25 %) et même à l’échelle de la région Paca (27,60 % contre 23,34 %), Marine Le Pen avait devancé Emmanuel Macron au premier tour.