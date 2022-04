« L’un et l’autre, on pourra avancer », ironisait mercredi soir Emmanuel Macron dès la neuvième minute du débat télévisé de l’entre-deux tours. Peu de sujets ont mis d’accord les deux finalistes de la présidentielle. Mais la possibilité de déconjugaliser l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) fait finalement partie des programmes d’Emmanuel Macron comme de Marine Le Pen.

Il faut dire qu’avec douze millions de personnes handicapées en France et onze millions d’ aidants, cela représente un potentiel électorat conséquent. Au-delà de cette question emblématique de l’AAH, 20 Minutes vous a récapitulé les propositions des deux candidats sur le handicap.

La question emblématique de l’Allocation Adulte Handicapé

Pourquoi la déconjugalisation de l’AAH attire-t-elle tous les regards ? Cette allocation, créée en 1975, est destinée à compenser l’incapacité de travailler. D’un montant maximal de 904 euros mensuels, elle est versée sur critères médicaux et sociaux. Elle compte aujourd’hui plus de 1,2 million de bénéficiaires, dont 270.000 en couple, pour une dépense annuelle d’environ 11 milliards d’euros. La mesure ne concerne donc qu’une petite partie des personnes handicapées.

En octobre, la majorité avait rejeté l’individualisation de cette aide, alors que de LR à LFI, l’opposition réclamait à l’unisson sa « déconjugalisation ». C’est-à-dire la calculer sans tenir compte des revenus du conjoint. Tous les candidats au premier tour envisageaient de la déconjugaliser… excepté Emmanuel Macron. Qui, depuis, a amendé son projet. Il l’a confirmé mercredi soir. « L’AAH a été, conformément à mes engagements, revalorisée durant ce quinquennat de 90 euros par mois, et je suis favorable à corriger cet "effet de bord". C’est vrai que le gouvernement n’a pas soutenu cette mesure. Vous-même, d’ailleurs, a-t-il lancé à Marine Le Pen, vous n’étiez pas là au moment des débats, vous ne vous y êtes pas opposée. »

"C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure, vous même vous n'étiez pas là au moment des débats", déclare @EmmanuelMacron à propos des discussions au Parlement liées à la déconjugalisation de l'allocation adultes handicapés (AAH). #2022LeDébat pic.twitter.com/qbkSupvGBr — LCP (@LCP) April 20, 2022

« C’est la bonne nouvelle de ce débat, salue Arnaud De Broca, président du collectif Handicaps. On sait maintenant que les deux candidats y sont favorables. Mais si Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de déconjugaliser, il ne s’est pas engagé à remonter le montant, contrairement à ce qu’il avait fait en 2017. »

Bilan du #Debat2022 #debatmacronlepen :



✅ le soutien à la #deconjugalisationAAH et le regret rapide dans la carte blanche de @EmmanuelMacron de ne pas avoir parlé plus du #handicap,



❌ mais pas de véritables échanges sur la politique du handicap pour les 5 prochaines années. pic.twitter.com/1LrHbywtmN — Collectif Handicaps (@CHandicaps) April 20, 2022

Mercredi soir, il n’aura été question de rien d’autre sur le volet handicap… « Ils ont consacré cinq minutes à l’écologie, sur le handicap même pas », déplore Arnaud de Broca. Qui souligne qu’au-delà du débat, les deux programmes manquent d’ambition. « C’est une grande déception sur la vision politique du handicap. On plaide pour une politique de l’autonomie transversale, puisqu’il existe des sujets communs aux handicapés et aux personnes âgées : aides à domicile, aménagement du logement… »

Améliorer l’accès à l’emploi

Justement, que proposent les deux rivaux pour améliorer le quotidien des personnes handicapées et de leurs familles ? Pour faciliter l’emploi des personnes handicapées, Marine Le Pen s’engage à ce que l’État respecte « strictement l’obligation d’emploi de 6 % de personnes en situation de handicap dans l’administration, ses organismes publics et les entreprises dans lesquelles il a des participations. L’État prendra en outre les dispositions les plus à même de faire respecter par tous les employeurs le seuil de 6 %. »

La candidate ne précise pas de quel ordre seraient les éventuelles sanctions pour les entreprises qui ne rentrent pas dans les clous. En revanche, elle promet un crédit d’impôt de trois ans pour celles qui iront au-delà de leurs obligations légales en matière de recrutement.

Ecole et études

Les candidats ont bien compris que l’école reste un gros problème pour nombre de familles touchées par le handicap. Voilà pourquoi Marine Le Pen assure que « le nombre d’accompagnants des élèves en situation de handicap sera adapté aux besoins. Ces nouveaux recrutements seront facilités grâce à la revalorisation de leur statut. » Sans expliquer de combien seront augmentés les effectifs, les salaires, ni comment tout cela sera financé.

De son côté, le président sortant souhaite que les contrats des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) passent de 24 heures en moyenne aujourd’hui à 35 heures. Le but : que les enfants soient également accompagnés en dehors du temps scolaire et que les AESH gagnent au moins le Smic. « Résoudre la question de la précarité ne se limite au temps de travail, nuance Arnaud de Broca. Il y a une question de salaire, de condition de travail, de nombre d’AESH, de contrats, de pérennité du contrat. Mais c’est reconnaître que ça n’a pas été fait suffisamment dans ce quinquennat. Cela nous permettra d’y revenir. Il faudra travailler cette mesure… »

Parmi les nouveautés, Emmanuel Macron propose « que les étudiants en situation de handicap bénéficient d’un revenu d’études pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois » dans son programme.

Accessibilité des lieux et services publics

Marine Le Pen promet que « tous les établissements publics seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Les opérateurs de transports publics et les collectivités locales devront améliorer substantiellement l’accessibilité des transports et rendre la voirie, notamment les trottoirs, compatibles avec les déplacements des personnes en situation de handicap. Les sites internet de services publics devront être adaptés pour permettre aux personnes en situation de handicap de les utiliser »

Emmanuel Macron se montre moins ambitieux et plus concret. Il veut mettre à disposition des Français une plateforme publique recensant l’offre d’habitat inclusif, envisage de poursuivre les aides financières qui permettent aux propriétaires de rendre leurs logements plus accessibles. Enfin, il prévoit un fonds territorial, piloté par les préfets, pour accélérer la mise en accessibilité des commerces, écoles, transports…

Epauler les aidants

Ce sont eux qui, au quotidien, accompagnent les enfants chez le kiné, les parents chez le médecin… Pour soulager ces aidants, qui font un travail invisible et gratuit de "care", Marine Le Pen suggère un congé proche aidant qui pourrait durer au maximum un an sur toute la carrière, contre trois mois aujourd’hui. Mais la candidate RN n’invente rien : selon les textes de loi, le congé proche aidant existant est renouvelable et peut déjà atteindre douze mois.

En revanche, elle souhaite augmenter le montant et la durée des aides financières pour les aidants. Par ailleurs, elle veut créer une indemnité spécifique de 300 euros mensuels « pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir chez elle pour se consacrer pleinement à son accompagnement ».